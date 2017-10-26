Güncelleme Bazı Anakartlarda Soruna Yol Açtı

Az sayıda kullanıcıyı etkilse de Fall Creators Update, bazı bilgisayarlarda mavi ekran hatasına yol açıyor!

Güncelleme Bazı Anakartlarda Soruna Yol Açtı

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Temiz kurulum, her zaman en iyi seçenektir.

Fall Creators Update harika. Baya stabil aciliyor artik ve bi cok sey daha oturakli calisiyor. cok ek ozellik getirmekten ziyade sistemi daha kararli hale getirdi

Denemeden sınamadan güncellemeyi kademeli dağıtanlara kapak olsun. Mağaza, posta takvim çalışmadı bende, ayrıyeten PC aniden hiçbir uyarı vermeden elektrikler kesilmişçisine kapanıyordu demek mavi ekran hataları da var. İşini ciddiye almayana yazıklar olsun. Ben olsam bu gayri ciddi olan elemanları elerim metal yorgunluğu var Microsoft'ta..-)))

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