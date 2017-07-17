Güncellemenin Adı Bazı Ülkelerde Farklı Olacak

Windows 10'a gelecek bir sonraki büyük güncelleme "Fall Creators Update"in adının bazı ülkelerde farklı olacağı anlaşıldı!

Güncellemenin Adı Bazı Ülkelerde Farklı Olacak

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