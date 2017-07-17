Güncellemenin Adı Bazı Ülkelerde Farklı Olacak
Windows 10'a gelecek bir sonraki büyük güncelleme "Fall Creators Update"in adının bazı ülkelerde farklı olacağı anlaşıldı!
Microsoft, Mayıs'ta yaptığı bir duyuruda Windows 10'a gelecek bir sonraki büyük güncellemenin adının "Fall Creators Update" olacağını söylemişti. Şimdi ise güncellemenin bazı ülkelerde bu isimle yayınlanmayacağı ortaya çıktı.
Windows Central'in keşfine göre Microsoft, Birleşik Krallık'a özel sayfasındaki "Fall Creators Update" başlıklarını "Autumn Creators Update" olarak değiştirdi. İki sözcük de "sonbahar" anlamına geldiğinden değişiklik oldukça küçük. Ancak sonbahar mevsimi İngiltere'de ve Dünya'nın bazı bölgelerinde "autumn" sözcüğüyle tarif ediliyor. ABD, Kanada ve bir dizi ülkenin "Fall Creators Update" ismini koruduğu gözleniyor.
Sıradaki bu büyük güncellemenin 1709 sürüm numarasıyla gelmesi bekleniyor. Güncelleme içerisinde erişebilirlik geliştirmeleri, daha yüksek güvenlik ve kilit ekranından hesap kurtarma gibi yenilikler bulunacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın