Güneş Sistemi'nin En Eski Göktaşı: Dünya'dan 20 Milyon Yıl Daha Yaşlı

Sahra çölünde bulunan bir göktaşının 4,6 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı. Güneş Sistemi'nin en eski üyelerinden biri olarak nitelendiriliyor ve Dünya'dan bile 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu düşünülüyor.