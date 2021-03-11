Güneş Sistemi'nin En Eski Göktaşı: Dünya'dan 20 Milyon Yıl Daha Yaşlı

Bir yıldan daha kısa bir süre önce Sahra çölünde keşfedilen bir göktaşı, Güneş Sisteminde kristalize olmuş lavların en eski örneği olabilir. Bu uzay kayasının birçok parçasının analizi, Dünya'nın oluşmasından milyonlarca yıl önce katı hale geldiklerini gösteriyor ve bize gezegen oluşumunun başlangıcının nasıl olduğuna dair ipuçları veriyor.
Proceedings Of The National Academy of Sciences'da yayınlanan bir çalışmada, Sahra'nın Cezayir bölgesinde 2020 yılında bulunan ve Erg Chech olarak adlandırılan göktaşının özellikleri açıklandı. Bu bölgede daha önce de göktaşları keşfedilmişti. Haberimize konu olan Erg Chech 002, 32 kilogram ağırlığında.
Ekip, uzaydan gelen bu kayanın yaşının 4.565 milyar yıl olduğunu tespit etti. Bu da, Dünya'dan 20 milyon yıl daha yaşlı olduğunu gösteriyor. Bu kaya oluştuğunda Güneş Sistemi sadece 2 milyon yaşındaydı. Araştırmacılar, gördüğümüz şeyin bir öngezegenin kabuğunun bir parçası olduğuna inanıyor. Gezegen oluşumuna dair anlayışımız doğruysa, genç Güneşi çevreleyen gaz ve toz çakıl taşlarına dönüştü ve birbirlerine çarparak birleşerek öngezegenleri oluşturmuş olmalı.
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