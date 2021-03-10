Dünya'ya Yaklaşan 2001 FO32 Asteroidi Tehlikeli mi? NASA'dan Açıklama Geldi

NASA, Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan ve 2001 FO32 olarak adlandırılan asteroidin, Dünya için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda açıklama yaptı.