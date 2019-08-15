Güneş'in 40 Milyar Katı Büyüklüğünde Kara Delik!
Güneş'in 40 milyar katı büyüklüğündeki, gözlemlenen en büyük kara delik, Holm 15A galaksisinin merkezinde bulundu!
- Levent Öztürk
Astronomlar, bu yıl kara delik keşiflerine doymuyor. Max Planck Enstitüsü'nden Kianusch Mehrgan ve arkadaşları, şu ana kadar gözlemlenen en büyük kara deliği yaklaşık 700 milyon ışık yılı uzaklıktaki Holm 15A galaksisinin merkezinde buldu. Bu kara delik, daha önce gözlemlenen en büyük kara deliğin iki katından daha fazlasına ulaşarak, Güneş'in 40 milyar katı ve Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin 10.000 katı kütleye sahip.
Ekip, bu kara deliği Very Large Telescope düzeni verilerini inceleyerek buldular. Şili gözlem evinden gelen fazladan veriler de Holm 15A'nın yapısının daha önce olmadığı kadar detaylı haritalandırılmasını sağladı; galaksinin oluşumu ile sıra dışı derecede zayıf olan merkezini açıklamak için simülasyonların çalıştırılmasına yardımcı oldu. En basit anlatımla, merkezdeki kara delik o kadar güçlü ve büyük ki (çapı yaklaşık 790AU) en yakındaki yıldızları ya içine çekti, yada galaksinin sınırına doğru gönderdi.
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