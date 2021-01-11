Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında destek ömrü tamamen sona eren Windows 7, buna rağmen elde ettiği kullanım oranı ile "Microsoft'un yeni Windows XP'si" unvanını eline geçirmek üzere...

Windows 7 şaşırtmaya devam ediyor

Microsoft'un Windows 7 işletim sistemi, 10 yıldan fazla hizmet verdikten sonra 14 Ocak 2020'de resmi olarak desteğini kaybetti. Ancak yine de milyonlarca kullanıcı, eski işletim sistemiyle yaşamaya devam ediyor. Which?'in verilerine göre, tüm güvenlik risklerine rağmen, Windows yüklü bilgisayarlardan on tanesinden birinde (%13) hala Windows 7 kullanılıyor. Statcounter'dan alınan veriler ise, Windows kullanan tüm cihazların %18,03'ünde hala Windows 7 kullanıldığını gösteriyor. 

Kaba tahminler, şu anda dünya çapında dolaşımda olan iki milyardan fazla bilgisayar olduğunu gösteriyor; bu, doğruysa, 200 milyondan fazlası eski işletim sistemini çalıştırmaya devam ediyor.

Neden halen Windows 7?

Neden yeni işletim sistemini değiştirmedikleri sorulduğunda, kullanıcıların %30 gibi büyük bir kısmı terfi ücreti ödemek istemediklerini söylüyor. %22'lik bir dilim ise Windows 7'nin kullanımının daha kolay olduğunu, %16'sı ise bilgisayarlarının Windows 10'u kaldırmadığını belirtiyor.

Ancak, Windows 7 artık önemli güncellemeleri almadığından, kullanıcıların, ortaya çıkabilecek maliyete bakılmaksızın daha yeni bir işletim sistemine geçmeleri büyük önem taşıyor. Örneğin 2017'deki WannaCry olayında, bilgisayar korsanları gelişmiş bir fidye yazılımı kampanyası yürütmek için Windows'un eski sürümlerini çalıştıran makinelerin sayısının yüksekliğinden yararlanmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda
İkinci Eldeki Fiyat Düşüşü, Tüketiciyi Satın Alma Davranışına Yöneltmedi
WhatsApp, Signal, Telegram ve Diğerleri: Dünya'da Durum Ne?
Samsung'dan, Geleceğin Otomobilleri İçin Muhteşem Dijital Kokpit
Lenovo'dan Sıra Dışı Bir Bilgisayar Tasarımı Daha: LaVie Mini

 

 