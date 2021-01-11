Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda

Microsoft'un Windows 7 işletim sistemi, 10 yıldan fazla hizmet verdikten sonra 14 Ocak 2020'de resmi olarak desteğini kaybetti. Ancak yine de milyonlarca kullanıcı, eski işletim sistemiyle yaşamaya devam ediyor. Which?'in verilerine göre, tüm güvenlik risklerine rağmen, Windows yüklü bilgisayarlardan on tanesinden birinde (%13) hala Windows 7 kullanılıyor. Statcounter'dan alınan veriler ise, Windows kullanan tüm cihazların %18,03'ünde hala Windows 7 kullanıldığını gösteriyor.
Kaba tahminler, şu anda dünya çapında dolaşımda olan iki milyardan fazla bilgisayar olduğunu gösteriyor; bu, doğruysa, 200 milyondan fazlası eski işletim sistemini çalıştırmaya devam ediyor.
Neden halen Windows 7?
Neden yeni işletim sistemini değiştirmedikleri sorulduğunda, kullanıcıların %30 gibi büyük bir kısmı terfi ücreti ödemek istemediklerini söylüyor. %22'lik bir dilim ise Windows 7'nin kullanımının daha kolay olduğunu, %16'sı ise bilgisayarlarının Windows 10'u kaldırmadığını belirtiyor.
Ancak, Windows 7 artık önemli güncellemeleri almadığından, kullanıcıların, ortaya çıkabilecek maliyete bakılmaksızın daha yeni bir işletim sistemine geçmeleri büyük önem taşıyor. Örneğin 2017'deki WannaCry olayında, bilgisayar korsanları gelişmiş bir fidye yazılımı kampanyası yürütmek için Windows'un eski sürümlerini çalıştıran makinelerin sayısının yüksekliğinden yararlanmıştı.
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