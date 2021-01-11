Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında destek ömrü tamamen sona eren Windows 7, buna rağmen elde ettiği kullanım oranı ile "Microsoft'un yeni Windows XP'si" unvanını eline geçirmek üzere...