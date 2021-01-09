Evren Kaç Yaşında? Yeni Araştırma, Evren'in Yaşını Ortaya Koydu

Evren'in genişleme hızının yeni ölçümü ve Evren'in yaşının yeni hesaplamaları, bir süredir devam eden tartışmaları şimdilik sonlandıracak gibi görünüyor.

09 Ocak 2021 14:00

Levent Öztürk