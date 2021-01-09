Evren Kaç Yaşında? Yeni Araştırma, Evren'in Yaşını Ortaya Koydu

Evren'in genişleme hızının yeni ölçümü ve Evren'in yaşının yeni hesaplamaları, bir süredir devam eden tartışmaları şimdilik sonlandıracak gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Yeni Araştırma, Evren'in Yaşını Ortaya Koydu
Evrendeki en yaşlı ışığın Atacama Kozmoloji Teleskopu tarafından yakalanan yeni resminin bir kısmı. Bu kısım, Ay'ın genişliğinin 50 katı boyutunda bir alanı kapsıyorAct Collaboration

Kozmoloji alanındaki büyük bir tartışma, yeni bir grup makale ile tekrar canlanıyor. Bu alan son birkaç yıldır ciddi bir kriz ile mücadele etmekteydi. Evrenin genişleme hızını ölçen farklı yaklaşımlar farklı sonuçları ortaya koymaktaydı. Bu da genel olarak Evren algımız üzerinde büyük bir etkiye sahip (en azından bilimsel açıdan). Evrenin genişleme hızı, evrenin yaşının ölçülmesinde kullanılıyor.

Bir yanda Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck görevindeki Cosmic Microwave Background (CMB – Kozmik Mikrodalga Arkaplan) ölçümleri bulunuyor. Bu ölçümlere göre kozmoz 13,78 milyar yaşında. Ancak galaksilerin hareketlerinin ölçümü ile yapılan araştırmalar, evrenin daha hızlı genişlediğini öneriyor ve bu da evreni yüz milyonlarca yıl gençleştiriyor.

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics üzerinde yayımlanan yeni çalışma ise, Atacama Cosmology Teleskobu (ACT) gözlemlerini bildiriyor. Bu araç da Büyük Patlama'nın ardından kalan ışıma olarak tanımlanabilecek CMB'yi araştırıyor. Bu ölçümlere göre evren 13,77 milyar yaşında. Yani bu ölçümler de Planck ile neredeyse hemfikir.

Makalelerden birinin başyazarı olan Flatiron Istitute Bilgisayımsal Astrofizik araştırmacısı Simone Aiola'nın bir açıklamada belirttiği üzere "şimdi Planck ve ACT'nin hemfikir olduğu bir cevaba ulaştık. Bu da bu zorlu ölçümlerin güvenilir olduğunu gösteriyor."

Fizik ve astronomi doçenti ortak yazar Michael Niemack "ACT'nin yanı sıra şu anda kurmakta olduğumuz Simons Gözlemevi ve CCAT-prime projelerinde de CMB ölçümlerimizi geliştirmenin önemini anlıyoruz" diyor.

Kurulmakta olan gözlemevleri ile beraber genişleme hızının yeni ölçümlerinin elde edilmesi bekleniyor. Hatta araştırmacılar, evreni tamamen farklı bir şekilde incelemek için yerçekimi dalgalarını kullanmayı bile önerdiler. Tüm bunlar, kozmoloji için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Yeni bir Evren algısı çok yakında bizi bekliyor olabilir.

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Evren Kaç Yaşında? Yeni Araştırma, Evren'in Yaşını Ortaya Koydu

 

 