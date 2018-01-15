Hawaii'de Yanlış Füze Alarmı Şoku!
ABD'nin Hawaii eyaletine yaşayanlar, bu akıl almaz yanlış alarmla neye uğradıklarını şaşırdılar!
ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayanlar, telefonlarına ve TV'lerine ulaşan yanlış füze alarmıyla şoka uğradılar.
Telefonlara ulaşan mesajda şunlar yazıyordu: "HAWAII'YE DOĞRU GELEN BALİSTİK FÜZE UYARISI. HEMEN BİR BARINAK ARAYIN. BU BİR TATBİKAT DEĞİLDİR."
Yetkililere göre Cumartesi günü gönderilen acil durum uyarısı, bir hata eseri gerçekleşti. Kongre temsilcisi Tulsi Gabbard yaptığı açıklamada "Hawaii'ye doğru giden bir füze yok" dedi ve ekledi, "Hawaai'ye füze gelmediğinin bilgisini yetkililerden aldım."
HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 Ocak 2018
Gabbard, yanlış alarmın ekran görüntüsünü de Tweet'inde paylaştı. CBC News'a göre Hawaii televizyonunda da acil durum uyarısı verildi ve vatandaşlardan hemen bir binaya sığınmaları, pencerelerden uzak durmaları söylendi.
Hawaii senatörü Brian Sctatz, CBS News'a yaptığı bir açıklamada uyarının insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:
"Bu yanlış bir alarm olduğu için derin bir nefes aldık. Henüz emin olmasak da, insan hatası olabileceğine dair bilgiler alıyorum. İster insan hatası olsun, ister bir sistem hatası veya hack, bu yaşananlar kesinlikle kabul edilemez."
ABD Federal Muhabere Komisyonu (FCC) yaşananlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı ve bu tür bir durumun bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya odaklanacaklarını söyledi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın