Hawaii'de Yanlış Füze Alarmı Şoku!

ABD'nin Hawaii eyaletine yaşayanlar, bu akıl almaz yanlış alarmla neye uğradıklarını şaşırdılar!

Hawaii'de Yanlış Füze Alarmı Şoku!

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