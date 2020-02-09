Hawking haklı mı çıkıyor?

Kütleçekimi dalga sinyallerindeki yankılanmalar kara deliklerin olay ufkunun bilim insanlarının düşündüğünden daha karmaşık olduğunu gösteriyor olabilir.
Kanada'nın Waterloo Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni oluşan karadeliklerin etrafındaki küçük ölçekli kuantum belirsizliğinin neden olduğu yankıların ilk saptamasını yaptıklarını duyurdu. Kesin olmamakla beraber bu sonuç, Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na göre olay ufku ismi verilen geri dönülemez nokta bir kez geçildikten sonra hiçbir şeyin karadeliğin kütleçekiminden kaçamayacağı hipotezine ters düşüyor.
Stephen Hawking kuantum mekaniğini kullanarak kuantum parçacıklarının karadeliklerden yavaşça sızabileceğini göstermişti. Hawking radyasyonu adı verilen bu olay şimdiye kadar sadece teoride yer alıyordu. Bilim insanları yakın zaman önce kütleçekimi dalgalar saptanana kadar herhangi bir maddenin kara deliklerden kaçabildiğini deneysel olarak gösteremiyordu.
Söz konusu gözlem, kasım ayında hakemli bilim dergisi Journal of Cosmology and Astroparticle Physics'de yayımlandı ve ocakta da Buchalter Kozmoloji Ödülü'nü kazandı.
Afshordi ve Almanya'daki Max Planck Yerçekimsel Fizik Enstitüsü'nden makalenin ortak yazarı Jahed Abedi, bu yankılara dair ilk gerçek gözlemi ortaya koyarak, karadeliklerin Einstein'in görelilik teorisinin öngörülerinden büyük ölçüde farklı davranabildiklerini gösterdi. Araştırmacılar bu gözlem sayesinde Hawking radyasyonunun karadelikler için öngördüğü modellerle uyuştuğunu ispatladıklarını öne sürüyorlar.
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