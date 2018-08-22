Hem Daha Güvenli Hem Daha Estetik: Chrome 69!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler