Hem Daha Güvenli Hem Daha Estetik: Chrome 69!
Chrome'un görünüşü yenilenen sürümü, Eylül ayında tüm platformlarda eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak!
Temmuz ayında testleri yapılan dünyanın en popüler tarayıcısının yeni tasarımı, gelecek ayın başlarında kullanıma sunulacak. Google'ın en yeni Chrome sürüm notlarına göre, "Chrome, tüm işletim sistemlerinde yepyeni bir tasarıma sahip olacak".
Material Design tasarım dili, sekmelerde yuvarlatılmış köşeler, parlak bir renk paleti ve etkin sekmeler ve pencereler için ek beyaz gölgeleme getirecek.
Görsel düzenlemelerin yanı sıra, yakında yapılacak olan Chrome 69 güncellemesi, tarayıcıya Windows 10 bildirim merkezi entegrasyonu ve otomatik doldurma güncellemeleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik de sunacak.
Kullanıcıları ayrıca, popüler Password Alert uzantısının tam entegrasyonu gibi güvenlik güncellemeleri bekliyor. Bilmeyenler için not edelim: Bu uygulama Google hesap bilgilerinizin şüpheli olarak işaretlenmiş web sitelerinde yetkisiz kullanımını önlemeye yardımcı oluyor.
Google Chrome'un yeni sürümü, üçüncü taraf yazılımların neden olduğu kilitlenmeleri azaltan ve varsayılan olarak bu tarz kitlenmelere neden olan kodların çalışmasını durduran bir politikayı da vaat ediyor.
Yeni sürüm ile beraber Google, Flash desteğine de bir değişiklik getirdi, "Chrome 69'dan başlayarak, kullanıcıların Chrome'u her yeniden başlattığında, Flash'ın kullanımına izin vermesi gerektiğini" duyurdu.
Yavuz Alp Şimşek
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