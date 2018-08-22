Hem Daha Güvenli Hem Daha Estetik: Chrome 69!

Chrome'un görünüşü yenilenen sürümü, Eylül ayında tüm platformlarda eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak!

Hem Daha Güvenli Hem Daha Estetik: Chrome 69!

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