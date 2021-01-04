Herkes OnePlus Watch'u Beklerken, OnePlus Band Geliyor

Herkes merakla OnePlus Watch'un tanıtılmasını beklerken, şirketin ilk giyilebilir teknoloji ürününün bir saat olmayacağı ortaya çıktı: OnePlus Band geliyor!

  • Ercan Uğurlu
OnePlus Watch'u Beklerken, OnePlus Band Geliyor

Uzun zamandır OnePlus Watch'u bekliyoruz, fakat görünen o ki öncesinde OnePlus ekibi bir başka cihaz tanıtacak. Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma'nın Twitter'dan paylaştığı bilgiye göre OnePlus, ilk olarak fitness takip bilekliği ile giyilebilir teknoloji alanına giriş yapacak.

Mukul Sharma'nın Twitter hesabından paylaştığı gönderide OnePlus Band ismi yer alırken, hemen altında da cihazın yukarıda paylaştığımız fotoğrafı bulunuyor. Gri, turuncu ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak gibi görünen OnePlus Band, şu an için sadece tasarımıyla karşımızda; teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi yok. Fakat zaten görünüş itibariyle de olduğu gibi, diğer fitness cihazlarından çok da büyük bir fark yaratmayacağı aşikar.

OnePlus Band'ın ilk olarak Hindistan'da satışa çıkması bekleniyor. Akabinde diğer pazarlar için de satışa sunulacağı bahsedilen akıllı bilekliğin fiyatı ise 40 ABD Doları civarında olacağı söyleniyor.

Akıllı bilekliğin duyurusundan sonra OnePlus Watch'un da tüketicilere sunulacağı söylentiler arasında.

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