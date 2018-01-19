Herkesin Görmediği Google Prototipleri!
Pixel 2, Home gibi Google ürünleri piyasaya çıkmadan önce bakın hangi aşamalardan geçiyor!
Kullanıcı olarak ürünlerin mağaza raflarına ulaşmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini genellikle görmeyiz. Google, tasarımcısı Ivy Ross ile kendi içerisinde gerçekleştirdiği bir röportajda bu sürecin bir kısmını bizlere gösterdi.
Ross, "Google Home, Pixel dizüstü bilgisayar ve giyilebilir ürünler dahil olmak üzere Google ürünlerinin elde nasıl göründüğünü, hissedildiğini ve davrandığını yaratan bir takıma" liderlik yapıyor. Ross, piyasadaki diğer elektronik cihazlara bakarak çok fazla zaman geçirmediğini söylüyor çünkü "sadece kendi kategorinize bakarak yeni bir şey oluşturmanız mümkün değil". Ross bu nedenle sanat, maddeler, eşyalar, müzik, doğa ve insanlardan ilham aldığını söylüyor.
Röportaj beraberinde yayınlanan görüntülerde Pixelbook'u, Google Home'a yönelik kumaş tasarımlarını görüyoruz. Ross, Home Mini'de kullanılan kumaşı seçerek zor bir yolu tercih ettiklerini, kumaşın basitlik ve iyi bir ses için özel bir yapıda üretildiğini söylüyor.
"En basit görünen şeylerden bazılarını inşa etmesi çok zor olabilir! İşlevsellikten vazgeçmeden güzel görünen bir ürün grubu oluşturduğumuz için gururluyum."
Google'ın tasarım seçimlerini ve ürünlerini beğeniyor veya beğenmiyor olabilirsiniz ancak ürünlerin sahneye çıkmadan önceki tasarımlarını ve süreçlerini biraz olsun görmek, güzel.
Zeynel A. Öztürk
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