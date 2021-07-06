Heyecanla Beklenen Redmi Note 10 5G'nin Kutusunu Açtık!

Xiaomi'nin büyük beğeni toplayan Redmi Note 10 serisinin yıldızlarından Redmi Note 10 5G satışa çıktı! Şu an yetkili satış noktalarında 3.649 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Redmi Note 10 5G bizlere de ulaştı ve hemen Redmi Note 10 5G'yi kutusundan çıkarttık, özellikleri hızlıca anlattık.
Kısa bir süre sonra detaylı incelemesini de paylaşacağımız Redmi Note 10 5G kutu açılış videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Redmi Note 10 5G Özellikleri
|
Ekran
|
90Hz 6.5 İnç Nokta Ekran
|
Arka kamera
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48 MP geniş açılı kamera
2 MP makro kamera
2 MP derinlik sensörü
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Ön kamera
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8MP ön kamera
|
Boyutlar ve Ağırlık
|
161,81 cm x 75,34 mm 8,92 mm
190 g
|
İşlemci
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MediaTek Dimensity 700
|
RAM+ROM
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LPDDR4X
UFS 2,2
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Ses
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3,5 mm kulaklık jakı
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
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Güvenlik
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Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
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Şarj
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5.000mAh (tip) pil
18W kablolu hızlı şarj desteği
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Bağlantı
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5G Çift SIM
Çok İşlevli NFC
IR blaster
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Varyantlar
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4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB
|
Renk seçenekleri
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Krom Gümüş
Grafit Gri
Gece Mavisi
Aurora Yeşili
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