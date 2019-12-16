Hırsızlar, Facebook'un Sabit Disklerini Çaldı!

Pek çok sosyal medya platformu gibi Facebook'un da zaman zaman siber saldırılara maruz kaldığı, kullanıcıların iletişim bilgilerinin açığa çıktığı biliniyor. Facebook bu kez yine bir güvenlik ihlali ile karşı karşıya ancak bu kez saldırgan bir siber korsan değil, gerçek bir hırsız.
Habere göre, bir Facebook çalışanı, içinde 29 bin mevcut ve eski Facebook çalışanının şifrelenmemiş bordro bilgilerini içeren sabit disklerini transfer için otomobiline yerleştirmiş. Otomobil park halindeyken bir hırsız gelip otomobilin camını kırmış ve içindeki tüm sabit diskleri çalmış. Verilerin içince Facebook çalışanlarının isimleri, banka bilgileri, maaşları, ikramiye rakamları, hisse senedi bilgileri ve sosyal güvenlik numaralarının son 4 basamağının yer aldığı bildirilirken, hırsızdan şu ana kadar bir haber alınmış değil.
Facebook, şu an hırsızı yakalamak için kolluk kuvvetleriyle çalışıyor, ancak hırsız çoktan sırra kadem basmış gibi...
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