HoloLens'in Varisi, Eski Modeli Rafa Kalkıyor
Kötü haber geldi: Microsoft, bir yandan yeni nesil HoloLens için çalışırken, diğer yandan orijinal HoloLens'in sonunu hazırlıyor!
- Levent Öztürk
Microsoft, bu yılın başlarında, artık üç yaşında olan HoloLens başlığının varisini en sonunda tanıtmış ve Snapdragon 850 çipseti, daha geniş görüş alanı ve parmak takibi gibi geliştirmeleri getirmişti. Bu ürünün tanıtımından sonra ise birinci nesil HoloLens'e ne olacağına dair bir bilgi bulunmuyordu ve en merak edilenlerden biri de yazılım desteği konusuydu. Görünene göre, ilk nesil HoloLens gelecekte daha fazla yeni özellik kazanmayacak.
Windows Central aracılığı ile görülen bir destek belgesinde Windows Mixed Reality için Mayıs 2019 güncellemesindeki değişimler detaylandırılmış ve Microsoft, orijinal HoloLens'in artık Long Term Servicing (LTS) içerisine dahil edilmiş. Bunun anlamı da bu cihaz için odağın artık yeni özellikler eklemektense sorunları çözmek ve güvenlik güncellemeleri sağlamak olması. Cihaz için en son özellik güncellemesi Ekim 2018 güncellemesi ile gelmişti ve sürüm 1903 bile cihaza ulaşmayacak gibi gözüküyor.
Mixed Reality sürüm 1903'deki – veya Mayıs 2019 Güncellemesi - en büyük özellik Win32 uygulamalarını Mixed Reality içerisinde çalıştırabilme yeteneğiydi. Eğer siz de orijinal HoloLens'te bu uygulamaları kullanmayı bekleyenlerden iseniz, ne yazık ki artık bu pek mümkün gözükmüyor.
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