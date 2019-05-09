Honor 8C İnceleme
Honor'ın ülkemiz için geç kalmış modeli Honor 8C mi Honor 10 Lite mı, yoksa başkaları mı? İşte detaylı Honor 8C incelemesi!
- Ercan Uğurlu
Evet, akıllı telefon fiyatları yükseldi ancak orta segmentte, bütçeye uygun olan ve özellikleriyle üst segmente yerleşen amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerinden parçaları da üzerinde bulunduran modeller yok değil. Bunlar arasında, özellikle son zamanlarda incelediğimiz en çarpıcı ürün Honor 10 Lite olmuştu hatırlarsanız. Şimdi ise Honor'dan yeni bir model daha elimize ulaştı. Honor 8C, bütçe sıkıntısı olan, üst seviye akıllı telefonları satın alamayan fakat hem şık hem de işlevsel bir akıllı telefon satın almayı dileyen kullanıcılara sunuluyor. Peki, bunda ne kadar başarılı? Şimdi tüm detaylarıyla Honor 8C'nin tasarımından teknik kadrosuna ve performans tablolarıyla beraber incelemesine geçelim.
Tasarım
Honor 8C, tasarım yönüyle Honor'ın uzunca bir zamandır kullandığı tasarım dilini temal alıyor ve iyiki de bunu yapıyor diyebiliriz. Zira telefon ince kavisli kenarları, yuvarlatılmış köşeleri ve arka yüzünde kullanılan yüzeyi ve rengiyle fazlasıyla şık bir telefon oluyor. Honor, 8C modelinin arka yüzeyinde nano düzey tasarımı kullanmış ve mat bir yüzeyi karşımıza çıkarmış. Her ne kadar plastik bir kaplama yer alsa da renk oyunuyla güzel görünüyor. Telefonun arka yüzü kenarlarından ortasına doğru lacivertten maviye dönüyor ve bu da telefonu güzel görünen modeller arasına yerleştiriyor. Arka yüzeyin mat malzemeden oluşmasının, parlak cam telefonlara göre daha az parmak izi toplamasına sebep olduğunu da söyleyelim. Bu arada her ne kadar elimizde mavi renkli modeliyle bulunsa da, telefonun siyah renkli seçeneği de var.
Honor 8C'nin kenarlarına baktığımızda üst tarafta 3.5 mm kulaklık girişini, sağ kenarda güç ve ses butonlarını, sol yanda SIM kart ve microSD kart yuvasını, alt tarafta da microUSB yuvası ile hoparlör mazgalını görüyoruz.
Bağlantı noktalarını genişletelim: Honor 8C, çift SIM kart destekleyen bir model. Ayrıca burada yer alan microSD kart yuvasının da 256 GB'a kadar kapasite arttırıma imkanı tanıdığını söyleyelim. Alt taraftaki microUSB yuvası olmamış. Artık USB-C gerekiyor. Öte yandan yine hoparlörün de mono olduğunu da belirtelim. Kablosuz bağlantılar arasında ise 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bulunuyor.
Honor 8C, arka yüzünde bir parmak izi sensörü bulunduruyor. Parmak izi sensörü artık pek çok modelde görmeye alışık olduğumuz gibi hızlı çalışıyor. Ayrıca telefonda yine bir yüz tanıma özelliği yer alıyor ve bunda da yine akıcı bir şekilde yüz tanılaması yaptığını söyleyelim. Elbette bilindiği gibi yüz tanıma performansında ışık önemli rol oynuyor. Ancak Honor 8C'nin bu konuda iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefon, bunun için karanlık ortamlarda ekran parlaklığını arttırıyor.
Ekran ve işletim sistemi
Honor 8C, üzerinde 6.26 inç boyutunda bir ekran bulunduruyor. 6.26 inç büyüklüğündeki bu ekran, 19:9 görüntü oranıyla FullView görüntü performansı sağlıyor. Ekran güzel görünüyor görünmesine ancak biz telefonun sunduğu çözünürlük miktarına takıldık. Zira Honor 8C'nin ekran çözünürlüğü 720x1520 piksel. Bu da gerek Honor 10 Lite, gerek Huawei P Smart (2019), gerek Samsung Galaxy M20 gibi fiyatıyla daha uygun olan telefonlardan daha düşük. Bu modellerde 1080x2340 piksel çözünürlük yer alıyor. Bu arada hepsinin ekran boyutları da hemen hemen aynı. Ekran boyutunun aynı olması, ancak çözünürlüğün Honor 8C'de daha düşük tutulması, ekranın piksel yoğunluğunu da düşürüyor kuşkusuz. Honor 8C'nin ekranı 269 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Diğer modellerde bu değer 400 ppi'ın üzerinde.
Ekranda gördüğümüz işletim sistemine geldiğimizde de yine burada Honor'ın Android 8.1 sürümünü tercih ettiğini görüyoruz. Yine hızlıca kıyaslayacak olursak Honor 10 Lite ile P Smart 2019'da Android 9 yer alıyor.
Yine Honor 8C'nin EMUI arayüzü de Honor 10 Lite'a göre geride kalıyor. Telefonda EMUI 8.2 sürümü bulunuyor.
Honor'ın bizce yazılım konusunda 8C modeline hızlıca bir güncelleme getirmesi gerekiyor. Bu arada Honor'ın bu konuda çalıştığını biliyoruz. Firmanın bu konuda açıklamaları var. O nedenle çok geçmeden gerekli güncellemeler gelecektir diye umuyoruz.
Teknik kadro ve performans
Honor 8C'nin teknik kadrosuna baktığımızda, Çinli şirketin işlemci noktasında bu kez Kirin yonga setini değil, Qualcomm'u tercih ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 10 ay önce duyurulan ve nispeten yeni bir işlemci diyebileceğimiz Snapdragon 632, Qualcomm tarafından orta segment ve bütçe dostu akıllı telefonlar için üretilmişti. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci, 4 performans 4 enerji verimliliğini temel alan çekirdekleriyle, kategorisine uygun sonuçlar üretiyor. Telefon, 1.8 GHz frekanslı performans odaklı Kryo 250 Gold, 1.8 GHz GHz frekanslı verimlilik odaklı Kryo 250 Silver yongalarından oluşan işlemcisiyle tek ve çoklu çekirdek performansıyla rakipleri arasında sırıtmıyor. Ancak safi işlemci gücü bakımından fiyat/performans oranıyla daha önde duran modeller de yok değil.
GeekBench tekli çekirdek skoruna baktığımızda Honor 8C'nin aldığı skor 1240 puan oluyor. Çoklu çekirdekte ise 4770 puan toplayabilen telefon, karşılaştırma tablolarında da yine az önce bahsettiğimiz ikili Honor 10 Lite ve Huawei P Smart (2019)'un gerisinde. Samsung Galaxy M20'yi ise tek çekirdek performansıyla değil, fakat çoklu çekirdek performansıyla geride bıraktığını da söylemek gerek.
Honor 8C, 3 GB RAM ve 32 GB kapasitesiyle bu segmentte yer alan rakiplerinin pek çoğuyla aynı pakete sahip. Grafik hanesine baktığımızda da burada işlemci farkından ötürü Adreno 506 bulunduğunu görüyoruz.
Honor 8C'nin oyun konusunda bir sıkıntısı yok. Grafik ve işlemci gücü gerektiren uygulama ve oyunlarda elbette değerler yukarı çıktıkça, bulunduğu segmenti neticesinde cevap vermekte zorlanacaktır. Fakat PUGB olsun, Asphalt 9 olsun, orta seviyeli grafik detaylarında akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz.
Bu arada telefonun genel çalışma performansının sentetik test karşılığını merak edenler için AnTuTu Benchmark test sonucunu da aktaralım. Telefon, bu testten 102167 puan topluyor. Bunu da yine rakipleriyle kıyaslayacak olursak, tablonun pek değişmediğini görüyoruz.
Batarya ve kameralar
Honor 8C'nin batarya kapasitesi yüksek tutulmuş. Telefonda 4000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve telefon bu geniş bataryayı ince gövdesine sığdırmış olmasıyla takdiri hak ediyor. Öyle ki Honor 8C, her gün şarj edeceğiniz bir telefon olmayacak. Kullanımınıza bağlı olarak 2 günde bir şarj edeceksiniz diyebiliriz. Zira telefon pil performansını genel kullanıma iyi yayıyor.
Bizim yaptığımız Full HD video testimizde, 14 saat boyunca video oynatabilen Honor 8C, ayrıca 11 saat civarında tek şarj ile oyun oynama olanağı da tanıyor. Bu da yolculuklarınızda veya mobil eğlence aradığınızda Honor 8C'nin size aradığınızı vereceğini gösteriyor. Şu ana kadar zaman zaman Honor 10 Lite'a karşı eksik yönlerinden bahsettik belki ancak Honor 8C, pil ömrü konusunda daha iyi davranıyor.
Telefonun kameralarına geldiğimizde ise, burada yine daha önce incelediğimiz Honor 10 Lite'tan büyük fark görmüyoruz. Arka tarafta yine 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduran Honor 8C, ana kamerasıyla f/1.8 diyafram sunuyor. LED flaş, HDR ve panorama gibi tipik özellikler içeren kamera, faz algılamalı otofokusa sahip. Arka kamerada Full HD çözünürlükte 60 kare video kaydı yapılamaması ise bu telefonun eksileri arasında. Zira Honor 10 Lite'ta bu imkan var. Bu arada Samsung Galaxy M20'de de bu özellik yok.
Telefonun ön kamerasına baktığımızda ise yine burada da Honor 8C için farklı bir tercihte bulunulmuş ve 8 MP ölçüsünde bir kamera yerleştirilmiş.
Arka kamerasında yapay zeka uygulaması da bulunduran Honor 8C, böylece çok sayıda sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor ve güzel çekimler ortaya koyabiliyor.
Kameralarda elbette dikkatimizi çeken eksikler de var. Mesela bunlardan biri deklaşör gecikmesi oluyor. Odaklama süresinin uzunluğu ve özellikle gece çekimlerinde sorun yaratması da bunlar arasında.
Honor 8C için kamera konusunda, sosyal medya paylaşımları için ve kategorisine uygun çekim performansı gösteren her iki kamerasıyla rakiplerine muadil olduğunu söyleyebiliriz. Çok şaşırtıcı ve etkileyici bir fark yok.
Sonuç
Sonuca geldiğimizde Honor 8C'nin, orta sınıf için iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımıyla güzel görünüyor, pil ömrüyle uzun kullanım vadediyor ve Ancak fiyat avantajı sağlayan rakiplerinin karşısında eli zayıflıyor. Aslında Honor 8C, Ekim 2018 tarihinde piyasaya çıkmış; hatta Honor 10 Lite da, Honor 8C'den 1 ay sonra satışa çıkmıştı. Ancak Honor 8C'nin ülkemize gelişi biraz geç oldu. Bu da Honor 10 Lite'ı daha cazip hale getirdi. Zira Honor 10 Lite'ı şu an 1490 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Honor 8C'nin fiyatı ise 1799 TL. Öte yandan Huawei P Smart (2019) da 1700 TL dolaylarında. Bu anlamda Honor 8C, daha çok Honor 10 Lite'ı parlatan bir model oluyor, araya P Smart (2019) ve Galaxy M20 gibi rakipleri de sokuyor diyebiliriz. Zira bu modeller karşısında eksiklikeri var ve bunlardan da sizlere bahsettik.
CHIP Online Notu: %75
Artılar
+ Güzel tasarım
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ Hızlı çalışan parmak izi sensörü
+ Büyük ekran
+ Güçlü pil ömrü
Eksiler
- Ekran çözünürlüğü
- Parmak izi sensörünün yeri
- microUSB & mono hoparlör
- Kamerada deklanşör gecikmesi
- 1080p@60fps video kaydı yok
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