HP'ye, Diğer Bir Devden Satın Alma Teklifi!

HP bir süredir satın alma teklifleri alıyordu ancak görünene göre firma, henüz bağımsızlığını kaybetmeye hazır değil. Teknoloji öncüsü, Xerox'ın hisse başına 22 dolar fiyatı ile firmayı satın alma teklifini HP, şu anda teklifin "düşük değer biçtiğini" ve hissedarların "iyiliğine olmayacağını" söyleyerek reddetti. Ayrıca Xerox'un azalan gelirine ve birleşmiş firma için oluşacak devasa borca da dikkat çekerek firmanın bu anlaşmayı tamamlayabilme gücünü de sorguladı.
Ancak, aynı zamanda HP'nin daha iyi bir teklif beklediğini de pek de gizli olmayan bir şekilde belirttiği söylenebilir. HP yönetim kurulu Xerox'a, yöneticileri ve ilgili bilgiye erişimin olduğu "sağlam bir görüşmenin" anlaşmanın değerini ölçmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Başka bir deyiş ile firma satışa karşı değil ancak bu satışın anlamlı olmasını istiyor.
İhale, firmaları bir araya getirmeye çalışması ile bilinen aktivist yatırımcı Carl Icahn tarafından tetiklenmiş gibi gözüküyor. Kendisi kısa bir süre önce HP'den 1,2 milyar dolarlık hisse satın aldı ve Xerox'un da %10,6 hissesini elinde bulunduruyor. Ayrıca bir araya geldikleri durumda HP - Xerox'un her ikisinin de tasarruf yapacağını ve yazıcı dünyasında başarılı olacağını daha önce de söylemişti.
HP'nin hem bu anlaşmayı kabul etmek, hem de bir süre daha beklemek için geçerli sebepleri bulunuyor. Firma, Ekim ayında yaptığı duyuru ile 2022 finansal yılının sonuna kadar 9.000 işe (şu andaki iş gücünün yaklaşık %16'sı) son vermeyi planladığını söylemişti. Firmanın karının bu yaz mevsiminde artması ile beraber çok zor bir durumda olmadığı söylenebilir ancak masraflarını azaltmak istediği de kesin. Aynı zamanda, Xerox'a satılması bir çağın sonu anlamına da gelecek. Silikon Vadisinin en eski firmalarından biri, kendi kontrolünü kaybetmiş olacak. Finansal açıdan anlamlı olsa bile bu kararın HP için kolay olmadığı kesin.
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