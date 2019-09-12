HP Neverstop Laser, Kartuş Kabusunu Bitiriyor!
HP, Neverstop Laser ismini verdiği yeni yazıcısı ile, kartuş değiştirmekten bıkanları, sonsuza dek bu dertten kurtarıyor!
- Levent Öztürk
Eğer lazer yazıcınızın kartuşunu değiştirme anının gelmesinden korkuyorsanız, HP tam olarak ihtiyacınız olanı sunuyor olabilir. Firma, ilk kartuşsuz yazıcısı HP Neverstop Laser'ı duyurdu. Ancak bir daha kartuş görmenize gerek kalmayacağı için sevinmeden önce, bu sefer durumun biraz farklı olduğunu belirtmekte fayda var.
HP Neverstop Laser özel bir HP Reload (yeniden yükleme) seti ile çalışıyor ve bu basit bir şekilde toner ile dolu devasa bir şırınga olarak tanımlanabilir. Bu şırınga yazıcı üzerinde özel bir girişe vidalanıyor, bastırıldığında toneri makineye iletiyor ve daha sonra vida sökülüyor. HP, bütün bu sürecin 15 saniye civarında sürdüğünü söylüyor ve Neverstop Laser hiçbir sorun yaşamadan 5.000'den fazla sayfa basabiliyor.
Bu cihaz daha çok, çeşitli yazıcı sorunlarını çözmeye vakti olmayan ve çeşitli baskı işlerini mümkün olduğunca çabuk bir şekilde sürdürmek isteyen KOBİ'leri ve yeni firmaları hedefliyor. Ayrıca yazıcı, HP'nin Smart App'ini destekliyor ve bu da direkt olarak telefonunuzdan ve Dropbox veya Google Drive gibi diğer hizmetlerden baskı imkanınız olduğu anlamına geliyor.
HP Neverstop Laser tarama, kopyalama, kablosuz baskı gibi çeşitli seçeneklerle sunuluyor. Cihaz şu anda sadece monokrom baskı özelliğine sahip ve HP'nin aynı teknolojiyi renkli lazer baskı için genişletip genişletmeyeceğine dair henüz bir bilgi verilmiş değil.
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