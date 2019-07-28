HP, Windows Phone Telefonu Pro x3'ü İptal Etti
HP'nin 2 yıldır beklenen Windows Phone'lu akıllı telefonu Pro x3 için "iptal" iddiası geldi.
- Ercan Uğurlu
HP, geçtiğimiz 2016 yılında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Elite x3 akıllı telefonunu tanıtmıştı. O zamana kadarki en güçlü Windows Phone akıllı telefonu sayılan Elite x3 modeli, aynı zamanda Microsoft'un Continuum özelliği yoluyla PC olarak kullanılabilmesiyle de önemli bir model olmuştu. Görünüşe göre Elite x3, son model olarak kalacak. Zira gelen haberler pek iyi değil.
HP'nin bir süre önce Windows Phone'lu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı sızmıştı. Pro x3 olarak anılan bu yeni model hakkında hiç resmi açıklama yapılmamıştı. Çeşitli kaynaklarca Windows Phone işletim sistemine sahip olacak olmasıyla Elite x3'ün halefi olarak düşünülen Pro x3, "HRP" kod adıyla anılıyordu.
Yeni gelen sızıntılara göre ise Pro x3, iptal edilmiş. 2017 yılında Snapdragon 820, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceği iddia edilen Pro x3'ün 2 yılın ardından hala çıkacağına olan inançlar zaten oldukça azalmıştı. Gelen bu yeni iddia ise, Pro x3'ün tamamen rafa kalktığını var sayabiliriz.
Bakalım HP, bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunacak mı?..
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