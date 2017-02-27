HP'den Intel Kaby Lake İşlemcili Yeni Tablet!
HP, Intel'in Kaby Lake işlemcisini kullanan yeni laptop'unu MWC'de tanıttı! İşte cihazın özellikleri...
Her firma gibi HP de Microsoft'un Surface serisini geçecek bir cihaz sunmak için çabalıyor. HP'nin ikinci denemesi ise Barselona'daki MWC 2017'de ortaya çıktı.
Yeni HP Pro x2 612 G2'nin 979 dolarlık başlangıç modeli Intel'in yedinci nesil Kaby Lake işlemcisiyle, 12 inç WUXGA+ (1920x1080) ekranla ve Windows Hello desteği için dahili parmak izi tarayıcısıyla geliyor. Bununla birlikte Intel işlemci seçenekleri Pentium Y serisinden başlıyor, Core m3, Core i5 Y ve Core i7 Y ile devam ediyor. Hiçbir yapılandırmada 8GB'tan fazla RAM bulunmazken depolama alanı, 128GB ile 512GB SSD arasında değişiyor. SSD'lerin kullandığı depolama standardı ise M.2 SATA ve M.2 PCIe Gen 3x4 arasında değişiklik gösteriyor.
Pro x2 612 G2'de çift bantlı 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB-C (3.1) ve USB 3.0 portları, microSD kart okuyucusu, smart card okuyucusu ve isteğe bağlı HSPA+ ve LTE 4G bağlantı modülü bulunuyor. Yeni laptop, HP Active Wacom Pen ile çalışabiliyor ve HP'nin yenilenmiş, alüminyum Collaboration Keyboard klavyesi sayesinde tek tuşla konferans aramaları düzenlemeye izin veriyor. Aydınlatmalı tuşlara sahip bu klavye sayesinde tabletinizi bir anda laptop'a dönüştürebiliyorsunuz. Klavyenin Pro x2 612 G2'den ayrı olarak satılacağını söyleyelim.
HP Pro x2 612 G2, Avrupa ve ABD'de satışa sunuldu.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın