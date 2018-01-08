HP'den yeni Spectre x360 15 ve fazlası
HP, Intel'in AMD grafiklerine sahip işlemcisini taşıyan ilk laptop'lardan birini Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda tanıttı!
CES'te yeni laptop'larını tanıtacak firmalardan biri HP idi ve firma, yenilediği modellerini Las Vegas'taki şovda sergiledi.
HP'nin "yeni" laptop'ları için "güncellenmiş" demek daha doğru olur çünkü büyük bir yenilik görmüyoruz. "Yeni" Spectre x360 15, Intel'in Radeon RX Vega M GPU'sunu içeren sekizinci nesil Core işlemcilerini kullanan ilk laptop'lardan bir tanesi. Bir başka yenilik, klavyenin sağına sayısal tuş takımının eklenmiş olması. Bunların dışında laptop, geçen senin modeline oldukça benziyor. 18 Mart'ta satışa sunulacak olan laptop'u fiyatı 1.369 dolardan başlayacak.
HP'nin ARM işlemcili, 20 saat pil ömürlü laptop'u Envy x2'yi hatırlıyorsanız, artık bu modelin Intel işlemcili bir sürümü de var. Geçen senenin yedinci nesil Intel işlemcisini taşıyan cihaz, isteğe bağlı LTE ve daha kısa bir pil ömrüyle geliyor. Cihaz üzerindeki menteşe de biraz farklı ve klavyeyle kullanıma daha çok odaklanıyor. Intel tabanlı Envy x2, ilkbaharda piyasaya sürülecek.
HP, bu seneki CES'te bir dizi monitör de tanıttı. HP 22f Display'den HP 27f Display'e kadar uzanan monitörler, 22 inç, 23 inç, 24 inç, 25 inç ve 27 inç boyutlarına, IPS LED arka aydınlatmaya, Full HD çözünürlüğe ve 60Hz tazeleme hızına sahipler. AMD'nin FreeSync teknolojisini kullanan cihazlar, tearing gibi sinir bozucu efektlerin oluşmasını engelliyor. 5ms gecikme süresine sahip olan ekranlar, 300nit parlaklık sunuyor.
Modeller arasındaki tek fark, en büyük modeller olan 25 inç'lik ve 27 inç'lik modellerin çift HDMI portu ve bir VGA bağlantısıyla gelmesi. Daha küçük boyuttaki monitörler, sadece bir HDMI ve VGA portuna sahipler.
15 Nisan'da ABD'de satışa sunulacak olan monitörlerin fiyatları, istediğiniz ekran boyutuna göre 99 dolardan başlayacak ve 299 dolara kadar ulaşacak.
Zeynel A. Öztürk
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