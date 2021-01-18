HTC'den "Sessiz Sedasız" Geri Dönüş: HTC Desire 21 Pro 5G Tanıtıldı!

Bir süredir sesi sedası çıkmayan HTC, geri dönüş sinyalleri verdi ve yeni akıllı telefonu Desire 21 Pro 5G'yi tanıttı. İşte HTC Desire 21 Pro 5G özellikleri ve fiyatı...