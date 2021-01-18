HTC'den "Sessiz Sedasız" Geri Dönüş: HTC Desire 21 Pro 5G Tanıtıldı!

Hatırlarsanız HTC, Türkiye'den çekilmeden önce son akıllı telefonu HTC U12+ modeli ile test merkezimizdeki yerini almış ve adeta tabuta son çiviyi bu telefon ile çakmıştı. "Sıkılan" telefon olarak da bilinen HTC U12+, pek çok teknoloji otoritesinden zayıf not aldı ve o döneme göre rakiplerinden yüksek fiyatı neticesinde beklenen ilgiyi görmedi. Sonuçta da ülkemizde bu modeli göremedik, akabinde de zaten şirket Türkiye de dahil pek çok pazardan elini eteğini çekti.
Şimdilerde ise HTC'nin yeniden Türkiye'de döneceği sinyalleri geliyor. Öte yandan şirket, pek çok kişi farkında olmasa da akıllı telefon üretmeyi sürdürüyor. Yeni tanıtılan model ise, HTC Desire 21 Pro 5G modeli.
HTC Desire 21 Pro 5G Özellikleri Neler?
HTC, Samsung'un Galaxy S21 serisini tanıtmadan 1 gün önce, Desire 21 Pro 5G akıllı telefonunu sessiz sedasız duyurdu. 6.7 inç ekrana sahip olan telefon, 90Hz tazeleme hızına sahip. Qualcomm Snapdragon 690 işlemciden güç sağlayan telefonda, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.
HTC Desire 21 Pro 5G, 4 kameralı bir telefon. 48 MP ana kameranın yanında 8 MP, 2 MP ve 5 MP şeklinde 3 kamera daha yer alırken, önde ise 16 MP'lik tek Selfie kamerası mevcut.
HTC Desire 21 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar?
5000 mAh kapasitesinde bataryaya, 18W'lık hızlı şarj desteğine, Android 10 işletim sistemine güç butonuna dahil edilen parmak izi sensörüne sahip olan telefon, Tayvan'da 400 Dolar civarı bir fiyatla satışa çıkıyor. Telefonun diğer pazarlarda olup olmayacağı hakkında şu an net bir bilgi yok.
Peki, sizce HTC, Türkiye pazarına dönmeli mi? HTC Desire 21 Pro 5G Türkiye'de satışa çıksa satın alır mıydınız? Yorumlarda cevaplayın.
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