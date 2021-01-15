Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra... Ne Farkları Var; Hangisini Almalı?

Samsung, sonunda bugün gerçekleştirdiği etkinlikle beraber Galaxy S21 serisini tanıttı ve yeni 3 telefonunu karşımıza çıkarttı. 3 yeni model şu şekilde: Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra. Elbette 3 telefon arasında bazı farklılıklar mevcut, öte yandan Galaxy S20 serisiyle farklılıklar da göze çarpıyor, fakat yeni seride selef modellere kıyasla bazı kayıplar da aynı şekilde.
Anlatmaya önce fiyatlarla başlayalım. Samsung Türkiye'nin açıklamasına göre;
- Galaxy S21, ülkemizde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli ile 9999 TL fiyatla satışa çıkıyor.
- Galaxy S21+, 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile 12999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile ise 13499 TL etiketle fiyatlanmış durumda.
- Galaxy S21 Ultra, 12 GB RAM 128 GB depolama seçeneği ile 15999 TL, 256 GB depolama seçeneği ile ise 16499 TL fiyatla ön siparişte.
- Üç telefon da 5G desteği içeriyor ve şu an ön satışta. 29 Ocak 2021 itibariyle genel satışa sunulacaklar.
Telefonlar birbirlerinden boyut ve tasarım açısından da farklılıklar içeriyorlar ancak kuşkusuz gen olarak birbirlerine benzeyen modeller. Fakat önemli ayrımlar var. Mesela Galaxy S21 ile Galaxy S21+'ın arka yüzeyi plastik malzemeden olurken, Galaxy S21 Ultra cam yüzeye sahip. Öte yandan yine Galaxy S21 Ultra'nın ekran kenarları kıvrımlıyken, diğer 2 modelin ekranları düz yapıda tasarlanmış durumda.
Ekran özelliklerini karşı karşıya koyacak olursak ise şu şekilde:
|
Galaxy S21 Ultra
|
Galaxy S21+
|
Galaxy S21
|
Boyut
|
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits
|
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits
|
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits
|
Çözünürlük
|
6.8 inç
|
6.7 inç
|
6.2 inç
|
|
1440 x 3200 piksel, 20:9 (~515 ppi )
|
1080 x 2400 piksel, 20:9 (~394 ppi )
|
1080 x 2400 piksel, 20:9 (~421 ppi )
|
Koruma
|
Corning Gorilla Glass Victus
|
Corning Gorilla Glass Victus
|
Corning Gorilla Glass Victus
Neyse ki artık ekranda 3 modelin de 120Hz ekran tazeleme hızını tüm çözünürlüklerde desteklediğini görüyoruz. Fakat çözünürlük demişken, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modellerinde çözünürlük selef modele göre düşmüş. Galaxy S20 modelinde 1440x3200 piksel çözünürlüğü desteklenirken, buna karşın hem Galaxy S21 hem Galaxy S21+ modelinde ekran çözünürlüğü 1080x2400 piksel seviyesinde. 1440x3200 pikse çözünürlük yalnızca Galaxy S21 Ultra modeline atanmış. Üzücü bir ayrım olmuş doğrusu.
Tasarımda üzücü olanlar bununla da bitmiyor. 3 telefonda da microSD kart desteği yok. Evet, Galaxy S21 serisinden hangi modeli tercih ederseniz edin, hafızayı arttıramayacaksınız. Samsung, bunu daha önce Galaxy S6 modelinde de denemiş, daha sonra da geri adım atarak Galaxy S7 ile beraber microSD karta dönüş sağlamıştı. Ancak bu defa da geri döner mi bilinmez.
Galaxy S21 serisi ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer nokta ise, telefonların kutusu içinden şarj cihazının ve kulaklığın çıkmayacak olması. Samsung da Apple'ın yolundan gitmeyi tercih etmiş.
Farklardan bir diğeri S Pen özelinde. Evet, Galaxy S21 serisinde yer alan Galaxy S21 Ultra, ilk S Pen desteği alan Galaxy S telefonu oluyor. Fakat S Pen'i de ayrıca satın almanız gerekli.
- Samsung Galaxy S21 5G tanıtıldı
- Samsung Galaxy S21+ 5G tanıtıldı
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G tanıtıldı
Galaxy S21 serisinin 3 modeli de aynı işlemci seçenekleri ile geliyor. Galaxy S21 modelleri Avrupa ve dolayısı ile Türkiye'de Exynos 2100 işlemci ile raflarda yer alacakken, ABD ve Çin pazarında Snapdragon 888 işlemci ile bulunacak. Bu ayrım daha önceki seride bazı performans sorunlarına yol açmıştı. Bakalım bu defa Samsung, kullanıcılardan nasıl bir geri bildirim alacak.
Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzü ile karşılayacağımız telefonlarda RAM ve depolama seçenekleri ise az önce bahsettiğimiz gibi, fakat bir tablo halinde aşağıda da paylaşalım:
|
Galaxy S21 Ultra
|
Galaxy S21+
|
Galaxy S21
|
İşletim Sistemi
|
Android 11, One UI 3.1
|
Android 11, One UI 3.1
|
Android 11, One UI 3.1
|
İşlemci
|
Exynos 2100 (5 nm) /
Qualcomm Snapdragon 888
|
Exynos 2100 (5 nm) /
Qualcomm Snapdragon 888
|
Exynos 2100 (5 nm) /
Qualcomm Snapdragon 888
|
GPU
|
Mali-G78 MP14 / Adreno 660
|
Mali-G78 MP14 / Adreno 660
|
Mali-G78 MP14 / Adreno 660
|
RAM
|
12 GB / 16 GB
|
8 GB
|
8 GB
|
Depolama
|
128 GB / 256 GB / 512 GB
|
128 GB / 256 GB
|
128 GB / 256 GB
Kamera tarafına geldiğimizde ise, elbette burada da S21 Ultra lehine önemli farklar var. Galaxy S21 Ultra 4 arka kameraya ev sahipliği yaparken, bunlardan ana kamera 108 MP şeklinde oluyor. Periscope telefoto kamerası 10 MP şeklinde bulunan telefonda, 10x'e kadar optik zum sağlanabiliyor ve totalde 100x'e kadar Space Zoom yapılabiliyor. Telefondaki diğer 2 kamera ise 10 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı şekilde bulunuyor.
Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modellerinde kameralar açısından bir farklılık yok. Birbirleri arasında fark olmadığı gibi, özellik itibariyle Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinden de fark yaratmıyorlar. Her 2 telefonun da 3 kamerası var ve bunlar 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera şeklinde kendine yer buluyor. Telefoto kamera ile 3x hibrit zum yoluyla 30x'e kadar Space Zoom özelliğine yer verilmiş.
|
Galaxy S21 Ultra
|
Galaxy S21+
|
Galaxy S21
|
Ana Kamera
|
108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS
|
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
|
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS
|
Telefoto Kamera
|
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom
|
64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto), 1/1.76", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom
|
64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto), 1/1.76", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom
|
Ultra Geniş Açılı Kamera
|
12 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|
12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video
|
12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video
|
Periskop Telefoto Kamera
|
10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom
|
-
|
-
|
Ön Kamera
|
40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF
|
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF
|
10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF
Telefonlarda kameraların video yetenekleri ise eşit. Her 3 telefon da arka kamera yoluyla 8K ve 4K video kaydı yapabiliyor; ön kamera ile ise 4K ve FullHD video kayıt imkanına sahip.
Son olarak telefonların bataryalarına baktığımızda da birtakım farklılıklar olduğunu görüyoruz.Galaxy S20 Ultra'da 5000 mAh kapasitesinde batarya yer alırken, Galaxy S21+'ta 4800 mAh, Galaxy S21'de ise 4000 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış. 25W hızlı şarj, 15W hızlı kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj yetenekleri bu bataryalara eşlik ediyor. Şarj hızları konusunda ise ilginç bir şey göze çarpıyor: Galaxy S20 Ultra'da 45W şarj hızı desteklenirken, S21 Ultra'da bu hızın 25W ile sınırlı kalması şaşırtıcı.
Evet, Samsung Galaxy S21 serisi hakkında kabaca özellikler ve farklar bu şekilde. Daha fazlasını telefonları incelediğimizde söyleyeceğiz. Ancak bu haliyle Samsung'un Galaxy S21 serisi ile selef modelleri bir nebze kuvvetlendirdiği, buna karşın bazı özelliklere de veda ettiğini gördüğümüz bir aileye imza attığını söylemek mümkün. Telefonlara notumuzu ise detaylı şekilde incelediğimizde vereceğiz.
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