HTC, Vive Pro Eye ve Fazlasını Tantıtı
HTC, Vive Pro Eye, Cosmos başlığı ve Viveport Infinity üyelik hizmetini CES 2019'da tanıttı!
HTC, yeni ürünlerini CES 2019'da tanıttı. Tayvanlı firmanın bu seneki yenilikleri arasında HTC Vive Pro Eye, Viveport Infinity oyun üyeliği, Vive Reality deneyimi ve Cosmos VR başlığı var.
HTC Vive Pro Eye, firmanın göz izleme teknolojisini VR başlığına taşıyor. Bu özelliğin işlemeye olan ihtiyacı azaltacağı ve odaklandığınız noktalarda daha temiz görüntüler oluşturmaya olanak tanıyacağı söyleniyor.
Bilgisayarın gücünü ileriye taşıyan sanal gerçeklik başlığı HTC Cosmos, firmaya göre harici bir izleme teknolojisi kullanmıyor. Böylece gerçek ve sanal dünyalar arasında daha kolay geçiş yapabiliyorsunuz. HTC'ye göre başlık, bir oyun PC'siyle çalışabildiği gibi, "daha fazlasıyla da" çalışabiliyor. Bu noktada ekranda, başlığın içinde bir telefon görünse de, işlevin detaylarından bahsedilmedi. Cosmos henüz hazır olmasa da HTC, önümüzdeki aylarda başlık hakkında yeni bilgiler vereceğini söylüyor.
Viveport Platform hakkında da bilgiler veren HTC, son CES'ten bu yana 1.000'den fazla oyun eklediğini ancak tüm oyunların tüm kullanıcılara açık olmadığını söyledi. Başlığın içerisinde yaşayan bir yazılım olan Viveport Platform, yeni içerik keşfetmeye yarıyor. Yeni Viveport Infinity ise "VR'ın Netflix'i" olarak tanımlanıyor. Vivaport programını geliştiren Viveport Infinity, 500 oyuna tek bir ücret üzerinden erişim olanağı sunuyor. Bu ücretin ne kadar olduğu ise henüz açıklanmadı.
HTC'nin etkinliğinde tanıtılan Vive Reality ise platformu bir arada tutan tutkal olma görevini üstlenecek. Yeni Vive deneyimini Vive Reality belirleyecek. Vive Reality'nin en önemli parçalarından biri olan Origin, başlığı kafanıza taktığınız andan itibaren gideceğiniz ve yeni içeriklleri bulacağınız veya arkadaşlarınızla buluşacağınız ilk yer olacak.
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