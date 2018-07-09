HTC'nin Zor Zamanları Bitmek Bilmiyor
HTC'nin içinden geçtiği zor dönemin sonu, henüz gelmiş gibi görünmüyor!
HTC'nin akıllı telefon piyasasında etkili bir konumda kalmakta zorlandığı büyük bir sır değil. Firma, geçtiğimiz iki yıl içerisinde büyük kayıplar yaşadı ve satışları, Haziran ayı itibariyle neredeyse %68 düştü.
Tayvanlı telefon üreticisinin söylediğine göre satışları Haziran ayı itibariyle 2.2 milyar NT$ değerine düştü ve bu da yaklaşık olarak 72 milyon ABD dolarına denk geliyor. Her ne kadar HTC bir Orijinal Tasarım Üreticisi (ODM) olarak başlamış olsa da, zaman içerisinde bir Orijinal Donanım Üreticisi (OEM) oldu ve akıllı telefon piyasasını büyük oranda ele geçirdi. Bir noktada firma, ABD'deki neredeyse her taşıyıcı için birkaç farklı model sunuyordu. Ancak o zamandan beri Samsung, LG ve diğer firmalar tarafından ciddi bir rekabet ile karşılaştı.
Ancak firma, geçtiğimiz on yıl içerisinde, U11 ve U12+ gibi beğenilen telefonlarına rağmen akıllı telefon piyasasında başarısını devam ettirmeye zorlandı. Bu yılın başlarında Google, HTC'nin akıllı telefon ünitesinin bir parçasını 1.1 milyar dolara satın almıştı. Ancak görünene göre bu bile HTC'yi kurtarmak için yeterli olmadı ve firma, birkaç gün önce yaptığı açıklamada 1500 çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu. Firmanın, bu yıl içerisinde sunacağı telefon sayısını da azaltması bekleniyor.
Levent Öztürk
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