Huawei, 2018 GSMA Ödülünün Sahibi
Huawei, mobil sektöre üstün katkılarından dolayı 2018 GSMA ödülünün sahibi oldu.
Huawei, mobil sektöre uzun yıllardır yapmış olduğu katkılardan dolayı GSMA tarafından ödüllendirildi. GSMA'in mobil sektörüne üstün katkı ödülü, BİT sektörünün gelişmesine ve mobil iletişimin ilerlemesine önemli katkı sağlayan kuruluşlara veriliyor. Törende, şirket adına ödülü Huawei CEO Vekili Ken Hu aldı. Huawei, teknolojik katkılarının yanı sıra sektörde gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de ön plana çıkıyor. Huawei, 360 sektörel kuruluş, dijital standardizasyon kuruluşu ve açık kaynak topluluklarında aktif olarak yer alıyor ve geniş dijital ekosistemin geliştirilmesinde etkin bir rol oynuyor.
Huawei, bilgi teknolojilerinin gelişimine katkı sunuyor
Bilgi teknolojilerinin gelişimi için yıllardır büyük çabalar harcadıklarını belirten Huawei CEO Vekili Ken Hu, "Yıllar içinde 3G, 4G ve şimdi de 5G ve diğer BİT teknolojilerini geliştirmek için sektör temsilcilerinin hemen hemen hepsiyle birlikte çalıştık. Böylece daha fazla insan bağlantı kurup, daha iyi hizmetin keyfini çıkardı. Bu sürede Huawei dünya nüfusunun üçte birinden fazlasına bağlantı sağladı. Başardığımız şeylerle gurur duyuyorum ancak mobil endüstri gelişmeye devam ediyor. Huawei, yakında tümüyle bağlantılı ve akıllı bir dünyanın temel taşı haline gelecek ve hala yapmamız gereken çok şey bulunuyor." dedi.
Huawei'in katkıları, sektörün geleceğine ışık tutuyor
Sektörü ileriye taşımak adına yaptığı katkılardan dolayı Huawei'i kutladığını ifade eden Bhatarti Enterprises Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve GSMA Başkanı Sunil Bharti Mittal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sektörü ileriye götürmeye yönelik kararlılığından ötürü Huawei'i GSMA adına kutlarım. Sadece 30 yıl içinde, dünyanın en büyük mobil ağ ekipmanları tedarikçisi olmayı başardılar. Huawei'in küresel standartlara sunduğu katkı, inovasyon yaklaşımları, müşterilerin ve ortaklarının başarısına yardımcı olma yönündeki bağlılığı, sektörümüzün geleceği üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak."
Huawei, Ar-Ge yatırımlarını artırıyor
1987 yılında kurulduğunda küçük bir telefon santrali donanımları satıcısı olan Huawei, yıllar içinde telekom, kurumsal ağ çözümleri ve tüketici cihazlarında küresel bir pazar lideri haline geldi. Huawei, kuruluşundan bu yana araştırma ve geliştirme konusuna büyük önem veriyor. Huawei'in 2016 yılındaki Ar-Ge yatırımları 11 milyar dolar olurken, 2007 ve 2016 yılları arasındaki toplam Ar-Ge yatırımları 48 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Huawei, son yıllarda bulut, yapay zeka ve 5G teknolojilerinde yenilikçiliğe öncülük etmenin yanı sıra yeni nesil sayısal altyapı inşasına odaklandı. Huawei, yıllık gelirinin yüzde 10 ila yüzde 15'ini Ar-Ge'ye aktarmaya devam ediyor.
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