Huawei, 2020'de "Hayatta Kalmaya Çalışacak"

2019 yılının Huawei için zor geçtiği bir gerçek. Özellikle ABD ile yaşadığı kriz hala sürerken, Huawei'nin yeni telefonlarında Google servislerinin bulunmuyor olması, Çinli şirketi kendi ekosistemini hayata geçirmeye itiyor. Huawei CEO'su Eric Xu ise gelecekten oldukça umutlu, fakat zor olacağını da kabul ediyor.
Eric Xu, çalışanlarına gönderdiği yeni yıl mesajında, 2019'daki satış rakamlarından bahsederken, 2020 için de mesaj veriyor. "Önceliğimiz hayatta kalmak olacak," diyen Xu, 2019'un ise zor bir yıl olmasına karşın satış rakamlarıyla şirket için oldukça iyi geçtiğini de açıklamış.
Xu'nun belirttiği rakamlara göre Huawei, bir önceki seneye göre yüzde 17 oranında satış arttırırken, yıl boyunca tam 240 milyon adet akıllı telefon satışı yapmayı başarmış. Elbette satışlara bağlı olarak şirketin geliri de yükselmiş durumda. Şirketin 2019 geliri 850 milyar Çin yuan, yani tam 122 milyar dolar olarak yeni bir rekor kırmış. Zira bu kazanç bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artış anlamına geliyor.
Bakalım Huawei, 2020 yılında nasıl bir yol izleyecek. ABD ile olan krizi çözüme ulaşacak mı, yoksa Çinli şirket, kendi işletim sistemiyle yola devam kararı mı alacak? Huawei'nin ilk hamlesini mart ayında tanıtılması beklenen P40 ve P40 Pro modelleriyle göreceğiz.
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