Huawei, 24 Şubat'ta MWC 2020 Sanal Konferansında Ne Tanıtacak?

Her sene bu zamanlarda İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi bu sene gerçekleşmedi. COVID-19 virüsü, yani bilindiği üzere Corona Virüsü sebebiyle kongreyi düzenleyen GSMA tarafından bu sene iptal edilen MWC, bu sene teknoloji devlerine ve teknoloji meraklılarına kapılarını açamadı. Bunun üzerine elbette teknoloji şirketleri de tanıtımlarını sanal olarak internet ortamından yapmaya başladılar. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Xiaomi, yeni telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini internet ortamından tanıtmıştı. Şimdi bunlar arasına bir yenisi daha katılacak ve Huawei de 24 Şubat tarihinde sanal bir MWC 2020 lansmanı düzenleyecek. Peki, Huawei bu etkinlikte ne tanıtacak?
Huawei, bu sene Mobil Dünya Kongresi'ne fazlasıyla hazırlanmıştı. Dizüstü bilgisayardan giyilebilir cihazlara, ses ve televizyon kategorisinden elbette akıllı telefonlara kadar pek çok model üzerinden yeni tanıtımlar gerçekleştirmesi beklenirken, MWC 2020'nin iptal edilmiş olması kuşkusuz Huawei'yi de üzdü. Bununla beraber Huawei, şimdi yeni tanıtımlarını 24 Şubat'ta yapacak.
Imagine a gateway of possibilities ?? ?— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 11, 2020
Where would you go?
What would you see?
Join us at this year's #HuaweiMWC – coming to you LIVE ??#MWC2020#Together2020 pic.twitter.com/BMEPFNGsmb
Gelen bilgilere göre ise Huawei, 24 Şubat tarihinde, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in yeni versiyonunu gösterecek. Telefonun adının Mate Xs olduğu söylenirken, telefonun işlemcisi de sızmış durumda. Kirin 990 5G işlemcisi içerdiği bilgisi sızan Mate Xs'te, ayrıca daha fazla gelişmiş bir menteşe tasarımı ve daha dayanıklı bir ekran olduğu da söyleniyor. Ancak bu özelliklerin dışında şimdilik başka bir dedikodu yok.
Yaklaşık 1 hafta sonra Huawei'nin yeni Mate Xs modelini muhtemelen göreceğiz.
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