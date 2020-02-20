Huawei, 24 Şubat'ta MWC 2020 Sanal Konferansında Ne Tanıtacak?

Corona Virüsü sebebiyle MWC 2020'nin iptal edilmesinin ardından Huawei, 24 Şubat'ta MWC 2020 özelinde bir sanal konferans düzenleyecek. Peki, Huawei bu lansmanda ne tanıtacak?