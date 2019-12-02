Huawei, ABD'ye Karşı Yeni "Silahını" Çekiyor!

Huawei ve ABD arasındaki uzun süreli çekişme devam ediyor ve hikayenin yeni bölümünde Çinli elektronik devi, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) meydan okumaya hazırlanıyor. FCC geçtiğimiz hafta onayladığı kanunda, taşıyıcıların "ulusal güvenlik tehdidi" olarak kabul edilen firmalardan donanım satın almak için Evrensel Hizmet Kaynağından (USF) faydalanmalarını yasakladı. Tabii ki bahsi geçen bu firmalar, Çin'den Huawei ve ZTE oluyor. Huawei, geçtiğimiz hafta yayımladığı açıklamada bu kararı "kanunsuz" olarak tanımladı ve Wall Street Journal'ın söylediğine göre karara karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Bu iki elektronik firması, komisyonun tehdit olarak gördüğü isimler listesinin en üstlerinde yer alıyor ve düzenleyiciler sürekli olarak bu davranışlarının sebebinin casusluk endişeleri olduğunu söylüyor. Huawei ise yaptığı açıklamada FCC'nin kararının "seçili bilgi, ima ve yanlış varsayımları temel aldığını" söyledi. Ayrıca firma, taşıyıcıların USF desteğini kullanarak Huawei donanımlarını almalarının yasaklanmasının "ABD genelinde kırsal ve az hizmet verilen bölgelerde yaşayan Amerikalıların bağlantıları için ciddi negatif etkilere oluşturacağını" söyledi.
Bunun yanı sıra açıklamada "FCC'nin ulusal güvenlik temelinde Huawei'yi ayrı tuttuğu görülüyor ancak şirketin bir güvenlik risk oluşturduğuna dair bir kanıt sunulmuyor. Bunun yerine FCC, basit bir şekilde, Çin kanunlarının yanlış görüşünü temel alarak, Huawei'nin Çin hükümeti kontrolüne girebileceğini varsayıyor" cümleleri yer alıyordu.
Journal'ın kaynaklarının söylediğine göre Huawei, FCC'nin kararına itiraz etmek için önümüzdeki hafta New Orleans'ta Temyiz Mahkemesi'ne dava başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Aslında bu yaşananlar, daha önce yaşananların beklenen devamı gibi gözüküyor. ABD hükümet ajansları sürekli olarak Huawei'nin ABD pazarına erişimini sınırlamaya çalışıyorlar ancak firmanın var olan müşterilerinin hizmet vermeye devam edebilmesi için çeşitli uzatmalar ve özel izinler verildi. Huawei ise ABD'yi siber saldırılar ve "dürüst olmayan" davranışlar ile suçladı.
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