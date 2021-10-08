HUAWEI'nin Araştırması Pandemi Sürecindeki Trendlere Işık Tutuyor

HUAWEI - IPSOS araştırması pandemi sürecinde Türkiye'deki giyilebilir cihaz trendlerine ışık tutuyor.

HUAWEI, Pandemi Sürecindeki Trendlere Işık Tutuyor

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