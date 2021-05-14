Huawei'nin HarmonyOS İşletim Sistemi, Android'i Tehdit Ediyor!

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, Google'ın bu işletim sistemini çalıştıran global çapta tüm akıllı telefonlarının yüzde 87'sinin olduğu istatiksel olarak biliniyor. Fakat Android yakın gelecekte iktidarını kaybedebilir.
Çinli sosyal medya platformu Weibo'da sızdırılan bir bilgiye göre yakın gelecekte akıllı telefon üreticileri işletim sistemlerini Android'den HarmonyOS'e taşımaya hazırlanıyor. Tahmin edilebileceği gibi bu markaların başında Çin menşeli olanlar geliyor.
Xiaomi, OPPO ve Vivo, şu an dünyadaki popülerliğini artırmış durumda. Hatta öyle ki, bu yılın en çok satan akıllı telefonları raporunda Samsung 1'inci, Apple 2'inci sırada yer alırken Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi yıl içi çeyrek performansını sergilemiş ve satışlarını yüzde 62 oranında artırarak 49 milyon ünite satışı ile 3'üncü sıraya yerleşmiş durumda. Ardından OPPO geliyor ve 5'inci sırada ise Vivo bulunuyor. Huawei ise ABD ile yaşadığı sıkıntılar neticesinde 7'inci sıraya kadar gerilemiş durumda.
Görünüşe göre Huawei, Çinli üreticiler ile HarmonyOS konusunda bir anlaşma düşünüyor ve onların da HarmonyOS ekosistemi içinde yer almasını istiyor. İddialara göre Xiaomi, OPPO, Vivo ve hatta Meizu, yakın bir gelecekte HarmonyOS cephesine kayabilir ve bunun neticesinde de Android tarafı büyük bir yara alabilir.
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