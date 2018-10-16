Huawei Mate 20 Pro Ön İnceleme

Bugün tanıtılan Huawei Mate 20 Pro'yu elimize aldık; canlı canlı inceledik. İşte ilk kararımız.

Huawei Mate 20 Pro ön inceleme

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