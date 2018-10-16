Huawei Mate 20 Pro Ön İnceleme
Bugün tanıtılan Huawei Mate 20 Pro'yu elimize aldık; canlı canlı inceledik. İşte ilk kararımız.
Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu Mate 20 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Biz de bu telefonu elimize alıp, kısa bir süre için de olsa inceleme şansını elde ettik.
Huawei Mate 20 Pro'nun detaylı incelemesi de, tabii ki telefon test merkezimize ulaştığında yine CHIP Online'da olacak. Bizi izlemeye devam edin!
Cem Sinanoğlu
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