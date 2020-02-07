Huawei Mate 30 Pro'ya Nasıl Google Yüklenir? Açıklıyoruz!

Bu makalemizde size bomba gibi bir çözüm sunuyoruz! Mate 30 Pro'yu Google'landıracağız! Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Elbette bunun için ilk olarak her zamanki şekilde telefonun ilk kurulumunu normal şekilde yapıyoruz.
Bildiğiniz gibi bir süre önce ABD'nin uyguladığı ambargo kapsamında birçok Amerikan şirketi Huawei ile çalışmayı durdurmuştu. Google da bu firmalardan biri ve ABD'nin lisans iptali sonrasında üretilen yeni Huawei telefonlarının hiç birinde artık Google servisleri yer almıyor. Türkiye'de henüz yeni satışa sunulan, elimdeki amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro da bunlardan biri. Ancak artık bunu dert etmenize gerek yok.
Bu işleme başlayabilmek için ilk olarak bu adres üzerinden size sunduğumuz ZIP dosyasını indirip temiz bir USB diske açmanız gerekecek. USB diskin ana dizini ekranda gördüğünüz gibi görünmeli. Elbette Mate 30 Pro, USB Type-C girişe sahip olduğu için buna uygun bir USB bellek kullanmanız gerektiğini de unutmayın.
Şimdi içine dosyaları kopyaladığımız USB belleğimizi telefona takıyoruz. Üst kısımdan parmağımızla aşağı kaydırdığımızda karşımıza gelen bildirimler arasından USB sürücüsü ile ilgili olana tıkladığımızda içerik karşımıza gelecek. Bu dizinde ilk olarak Google ve Huawei klasörlerini seçip kopyalıyoruz. Daha sonra aşağıdaki "Diğer konumlar" seçeneği aracılığı ile "Dahili Depolama Birimi"ni seçip yine alt bölümdeki "Yapıştır" seçeneğine tıklayarak ilk adımı tamamlıyoruz. Kopyalama sırasında Huawei klasörü için "Birleştir" seçeneğini seçmeyi unutmayın.
Ardından telefonda ana ekrana geri dönüp Ayarlar simgesi ile ya da üst menüyü kullanarak Ayarlar menüsünü açıyoruz. Menüde ilk olarak "Sistem ve Güncellemeler", ardından da "Yedekleme ve Geri yükleme" seçeneğini seçiyoruz. "Veri Yedekleme" adımında önce "İleri" sonra "Kabul Ediyorum" seçeneklerinden sonra Harici Depolama Alanı'nı seçiyoruz.
Şimdi USB depolama cihazını seçtiğimizde sorunumuzu çözecek yedekleme dosyası karşımıza gelecek. Üzerine tıklayıp "Geri Yükle" seçeneğine tıkladığımızda size sorulan şifre için küçük a ve 7 tane sıfır girmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında Geri yükleme tamamlandı mesajını gördüğünüzde ikinci adımı da tamamlamış olacağız. Bitti'ye tıkladıktan sonra telefonunuzu baştan başlatabilirsiniz.
Huawei, Google'ın bu kararı karşısında uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Huawei Mobile Service'leri (HMS) devreye almıştı ve bundan sonra Google'ın geri adım atması durumunda bile artık Google Mobile Service'lere (GMS) geri dönmeyecek. Bu konuda da gerek Huawei uygulama kütüphanesinin genişletilmesi gerek GMS'ye ihtiyaç duyan yerli yabancı tüm popüler Android uygulamalarının dönüştürülmesi konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakın zamanda HMS ile Google'a gerçekten ihtiyaç duymayacağız gibi görünüyor. Ancak o zamana kadar bizim yöntemimizi kullanarak GMS servislerini telefonunuza dahil edebilirsiniz.
Telefonunuz yeniden açıldığında ana ekranda Çince iki yeni uygulamanın eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Bunlardan mavi köşeli G simgesine sahip olanı çalıştırdığınızda kısa bir süre bekleyin. Cihaz yöneticisi etkinleştirme ekranı karışınıza gelince önce "Etkinleşir" ardından da "İzin ver" seçeneğine tıklayın. Çince bir liste karşınıza gelecek. Bu aşamada uygulamayı kapatabilirsiniz.
Geldik son adıma. İlk olarak ana ekranda "Dosyalar" uygulamasını açıp alt bölümden kategoriler seçeneğine dokunun. Dahili depolama birimine girdikten sonra dizinde "Google" klasörünü bulup açın. Şimdi sırası ile bu klasördeki 6 Google servisine de tek tek tıklayıp "İzin ver" işlemini gerçekleştirmeniz gerekecek. İlkinde İzin ver demeden önce üstteki iki kutucuğu da işaretleyin.
Biraz önce de belirttiğim gibi GMS'e ihtiyaç duymayan popüler birçok uygulama çoktan Huawei AppGallery'ye eklenmiş durumda. Ayrıca hiçbir Google servisi kullanmayan Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn ve Spotify gibi uygulamaları da internetten apk'larını indirip kurarak aslında zaten eksiksiz olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta sadece navigasyon için kullanacaksanız Mate 30'da Google Maps bile çalışıyor. Şimdilik dönüştürülmemiş Youtube ve Gmail gibi geriye kalan uygulamalar için de bizim yöntemimiz zaten çözüm olacak.
İzin verme işlemi bittikten sonra Play Store'un da ana ekrana eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Artık Google Play'i açıp Google hesabınız ile oturum açıp istediğiniz uygulamaları gönül rahatlığı ile kurabilirsiniz, hepsi bu kadar. Artık USB'yi çıkarabilirsiniz. Bildirimlerde de görebileceğiniz gibi Google Play Protect dahil tüm servisler artık telefonunuzda çalışacaktır.
Bu sistem ile Google güncellemelerini de sorunsuz bir şekilde alabileceğinizi söyleyelim. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmediğiniz takdirde bir daha herhangi bir işlem yapmanız gerekmeyecek. Elbette bu ihtimale karşı USB belleği bir kenarda saklamak isteyebilirsiniz. Çok yakın bir gelecekte Google'ın tekelini yıkacak tamamen açık kaynaklı HMS, ideal konuma gelene kadar bu yöntem ile Huawei Mate 30 Pro'nuzu sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasını ise artık Google düşünsün.
Huawei Mate 30 Proyu İnceledik
Google'sız gelen Mate 30 Pro'yu Google'landırdıktan sonra elbette tüm detaylarıyla incelemeyi de ihmal etmedik. Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şeyi, rehber niteliğinde Mate 30 Pro incelemesinde anlattık. Mate 30 Pro incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
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