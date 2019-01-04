Huawei Mate 30 Pro'a 5 Kamera mı Olacak?
Huawei, 4 kameralı Mate 20 Pro'dan sonra bu kez de 5 kameralı Mate 30 Pro'ya hazırlanıyor!
Huawei, kamera konusunda sınırları zorlamaya devam ediyor. Özellikle son amirali Mate 20 Pro ile 4 kameralı bir akıllı telefona imza atan şirket, Leica imzalı lenslerle mobil fotoğrafçılık konusunda yeni bir çığır açmayı başarmıştı. Görünüşe göre Huawei, hız kesmeden devam edecek. Zira gelen son bilgiler, Mate 30 Pro'da 5 kamera yer alacağına işaret eder nitelikte.
Huawei Mate 20 Pro'da toplam 4 kamera vardı, ancak bunlardan 3'ü arka tarafta yer alıyordu. Arkada ilk 4 kamera bulunduran telefon ise, Samsung'dan gelmiş ve bu model de Galaxy A9 olmuştu hatırlarsanız. Ancak görünen o ki, akıllı telefonlarda kamera savaşları bu sene de sürecek. Zira Huawei, Mate 30 Pro modelinde arkada 3 değil, 4 değil, tam 5 kameraya verecek gibi görünüyor.
Ortaya çıkan bu çizimlerin Huawei tarafından CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) için patent formuna yerleştirildiği iddia ediliyor. Mate 20 Pro'daki kare şeklindeki alan, dikdörtgen biçimini alırken, flaşla beraber bu alanda 6 parça yer alacak.
Elbette bu şimdilik büyük bir iddia ve telefonun çıkmasına daha aylar var. Zamanla bu konu da belirginleşir, fakat Huawei'nin şu sıralar P30 ve P30 Pro üzerinde son rötuşları yaptığını söyleyebiliriz. Zira şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde bu ikiliyi göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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