Huawei'den Mate ve P Serileri Hakkında Açıklama Geldi

Huawei, P ve Mate serisi üst seviye akıllı telefonlarını başka bir şirkete satmaya çalıştığına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Huawei'den P ve Mate Serileri İçin Yalanlama Geldi

Huawei, ABD'nin ambargo kararlarının da etkisiyle, son zamanlarda akıllı telefon işinde çalkantılı dönemler yaşıyor. Buna paralel olarak, endüstri analistleri tarafından yayınlanan bazı raporlarda şirketin en başarılı telefon markalarından bazılarını satmanın bir yolunu arıyor olabileceği öne sürülmüştü. Reuters tarafından yayınlanan rapor, Çinli akıllı telefon üreticisinin birinci sınıf akıllı telefon serisini (amiral gemisi P ve Mate serisi) farklı bir şirkete satmak istediğini ve Şangay hükümeti destekli yatırım firmalarının bir konsorsiyumu ile görüşmelerde bulunduğunu söyleyen kaynaklardan alıntı yapıyordu.

Ancak Huawei, şirket sözcüsü kanalıyla yaptığı açıklamada iddiaların "asılsız söylentiler" olduğunu söyleyerek satış haberlerini kesin bir dille reddetti. Sözcü ayrıca, "Bu söylentilerin hiçbir değeri yok, Huawei'nin böyle bir planı yok" dedi.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan rapor, bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Huawei'nin akıllı telefon pazarında çok daha küçük bir isim olacağı anlamına geleceğini belirtiyor, zira P ve Mate serileri, premium cihaz satışlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Huawei, Honor akıllı telefon markasını Kasım 2020'de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. adlı bir firmaya satmıştı.  Honor anlaşmasının kesin detayları kamuya açıklanmasa da, 15 milyar doların üzerinde olduğuna dair söylentiler çıkmıştı.

Hem P serisi hem de Mate serisinin Çin'de en çok satan amiral gemisi serileri olduğu ve IDC'ye göre değerinin 39,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin Mayıs 2019'da uygulamaya koyduğu Huawei yasağı, modern Huawei akıllı telefonlarının Play Store veya Gmail gibi Google Mobil Hizmetlerini kullanamaması da dahil olmak üzere şirket için çeşitli kısıtlamalara neden olmuştu.

Huawei'nin 2021'in ilk yarısında yeni Huawei P50 amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıtması bekleniyor.

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