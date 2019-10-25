Huawei Mate X, 15 Kasım'da (Çin'de) Satışa Sunuluyor
Huawei'nin katlanan telefonu Mate X, uzun süren gecikmenin ardından, işte bu yakın tarihte satışa sunuluyor!
Huawei, katlanabilen telefonu Mate X'i ilk olarak bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde göstermişti. Şimdi, telefon için beklenen zaman geldi, en azından Çin'de yaşıyorsanız.
Engadget'ın haberine göre Huawei Mate X, 15 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Telefonun fiyatı, yaklaşık olarak 2.400 dolar olacak. Ağustos'taki raporlar, telefonun çok geciktiği için yeni bir yonga setiyle gelebileceğini söylemişti. Bu dedikodulara göre cihaz, Kirin 990 ile gelecekti. Ancak son rapor, yeni modelin HiSilicon Kirin 980 ile geldiğini, yani ilk duyurulan cihazdaki işlemciyle geldiğini söylüyor. Kirin 990 işlemcili modelin ise mart ayında gelmesi bekleniyor.
Piyasaya sürülen Mate X'te hangi tür kameraların kullanıldığı belli değil. Telefonun Mate 20 serisindekine benzer kameralarla gelmesi bekleniyordu ancak kameranın P30 serisindeki geliştirmeleri alacağı söylenmişti. Bu geliştirmelerin satışa sunulan modele mi, yoksa martta gelecek modele mi geleceği bilinmiyor.
Mate 30'un piyasadaki en önemli diğer katlanan telefon olan Samsung Galaxy Fold'dan en önemli farkı, Samsung'un telefonunun katlanan ekranı iç taraftayken, Mate X'in ekranının dışa doğru sarılması. Samsung'un telefonunu katladığınızda dış tarafta küçük bir ekran kalırken Mate X'te tam boyutlu ekranı kullanabiliyorsunuz.
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