Huawei P30, Mart'ın Sonunda Gelebilir!
Huawei P30'un ve P30 Pro'nun tanıtılacağı tarih, ortaya çıkmış olabilir!
Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyor ancak bunun tam olarak hangi gün olacağını henüz bilmiyoruz. Yeni bir dedikodu ise tanıtımın Mart ayının sonunda olacağını söylüyor.
Dedikodunun kaynağı olan Polonyaca site Telix.pl, tanıtımın Paris'te yapılacağını da iddia ediyor. Ancak sitenin bu bilgileri nereden aldığı belli değil. Bu yüzden dedikoduya biraz şüpheyle bakmakta yarar var. Yine de iddia akla yatkın görünüyor, çünkü telefon Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olsaydı, sanırız bunu şimdiye kadar öğrenmiş olurduk.
Huawei P30 serisi hakkında henüz çok şey bilmesek de, duyduğumuz bazı şeyler var. Örneğin P30'un üç lensli arka kamerayla geleceğini, P30 Pro'nun ise dört arka kameralı olacağını duymuştuk. Sızan görüntüler ise telefonun su damlası şekilli bir çentiğe sahip olduğunu gösteriyordu.
Mart'taki tanıtım doğruysa, yakında neyin gerçek olduğunu öğreneceğiz demektir.
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