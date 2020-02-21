Huawei P40 ve P40 Pro İçin 5G Sürprizi!

Huawei'nin beklenen telefonları Huawei P40 ve P40 Pro, yeni bilgilere göre 5G konusunda önemli bir sürprize imza atacak!

Huawei P40 ve P40 Pro, 5G ile Gelebilir

Muhtemelen Google uygulamalarından mahrum gelecek olan Huawei P40 ve P40 Pro'nun 5G desteğiyle gelme olasılığı güçlendi.

Çin'in mobil teknolojilere yönelik düzenleyici kurumu TENAA'da Huawei P40 ve P40 Pro'nun model numaraları altında görünen bilgiler, iki telefonun da 5G bağlantısını desteklediğini gösteriyor. Bilgiler, bunun dışında daha önce bilmediğimiz, yeni bir şey söylemiyor. İkilinin alt modeli olan P40'ın 5G ile gelmesi şaşırtıcı olabilir, ancak firmanın 5G'yi sadece en üst seviye modellere ayırmak istemediği anlaşılıyor.

Bunun nedeni, iki telefonun en son Kirin 990 yonga setiyle gelmesi de olabilir. Bu yonga setinde 5G desteği bulunuyor. Ancak telefonların işlemcisi ve teknik özellikleriyle ilgili kesin bilgiler henüz elimizde yok.

ABD'nin Huawei yasağından dolayı Huawei P40'ın hangi ülkelerde satılacağı konusu da henüz açıklığa kavuşmuş değil. Telefonun ABD'de satılmayacağına neredeyse kesin gözle bakılıyor.

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