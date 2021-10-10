HUAWEI Petal Haritalar'a Red Dot Tasarım Ödülü

HUAWEI Petal Haritalar, yeni güncellemesiyle Red Dot Tasarım Ödülünü kazandı.

HUAWEI Petal Haritalar'a Red Dot Tasarım Ödülü

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