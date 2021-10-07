Galaxy Z Fold ve Note'u Bir Araya Getiren Telefon: Galaxy Z Fold Note!

Asla gerçek olamayacağını bildiğimiz ama keşke olsa dedirten iddialı bir katlanabilir telefon konsepti daha ortaya çıktı. Konsept menteşeyi saran katlanabilir bir harici ekrana ve özel bir S Pen yuvasına sahip. Bu tasarım, devam eden Galaxy Z Fold 3 veya Galaxy Note 20 Ultra gibi görünmüyor, ancak her iki cihazı alışılmadık bir şekilde birleştirmeye çalışıyor.
Tasarım, Samsung'un bir patent başvurusunda görülen bir grup eskizden, Technizo Concept tarafından oluşturuldu ve LetsGoDigital tarafından yayınlandı. Görünüşe göre Galaxy Z Fold Note konsepti, çift ekran yapılandırması yerine tek bir katlanabilir dış ekran kullanıyor.
Bu, Z Fold 3'ün kapak ekranına kıyasla son derece dar olan arka ekran gibi bazı sıra dışı tasarım ipuçlarına sebep oluyor. Asıl amacı gibi gözükmese de, açıldığında daha büyük, tablet benzeri bir ekranın oluşmasına katkıda bulunuyor.
S Pen yuvasına kolayca erişilemeyeceği kesin. Galaxy Z Fold Note katlanarak kapatıldığında S Pen'e ulaşmak mümkün değil. Kalem telefonun iki kısmı arasına sıkıştırılmış ve ancak cihaz açıldıktan sonra çıkarılabiliyor.
Yukarıda da söylediğimiz gibi, tasarım geçtiğimiz yıl yapılan bir patent başvurusuna dayanıyor ve diğer birçok patentte olduğu gibi bu da Samsung'un katlanabilir pazara yönelik gerçek planlarını yansıtmıyor olabilir...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın