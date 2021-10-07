Galaxy Z Fold ve Note'u Bir Araya Getiren Telefon: Galaxy Z Fold Note!

Galaxy Note ile Galaxy Z Fold serisini bir araya getiren yeni Galaxy Z Fold Note konsepti, keşke gerçek olsa dedirtiyor...

  • Levent Öztürk
İki telefonu birleştiren konsept: Z Fold Note

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Galaxy Z Fold ve Note'u Bir Araya Getiren Telefon: Galaxy Z Fold Note!

 

 