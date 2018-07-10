Huawei TalkBand B5 Akıllı Bileklik Ortaya Çıktı
Huawei, TalkBand B5 ile akıllı saat ve Bluetooth kulaklığı bir araya getirmeye devam ediyor.
Huawei, hem akıllı saat hem de akıllı bileklikleriyle kullanıcılara çeşitli ürünler sunuyor. Bunlardan saat tarafında Huawei Watch 2 ile iyi işler çıkartan Çinli şirket, satışların o kadar iyi gittiğini düşünüyor ki, Watch 3 modelinin yakın bir tarihte görünmeyeceğini söylüyor. Bileklik tarafında ise son olarak TalkBand B3'ü görmüştük. Çin'de 4 rakamı uğursuz bulunduğu için bu modelin de sonraki ismi TalkBand B5 olarak belirlenmiş durumda. TalkBand B5 içinse son birkaç gündür çarpıcı sızıntılar geliyor.
Geçtiğimiz hafta Huawei'nin akıllı saatlerine ilişkin bir patent örneği sızmıştı. Bu örnekte, akıllı saatini Bluetooth kulak içi kulaklıkla birleştirme fikrini ele alan Huawei, bu kulaklıklara saatin kayışı üzerinde, üst veya alt kısımda bir alanda yer verilebileceğini bizlere göstermişti. Şu sıralar Watch 3 üzerinde çalıştığını da düşündüğümüzde, bu patentler hayat bulabilir gibi görünüyor. Elbette bunu saat ortaya çıkmadan bilemeyeceğiz. Görünüşe göre Huawei, akıllı bilekliklerindeki çalışma şeklini akıllı saatlerine de getirmek istiyor.
Bu kategori için bir diğer önemli sızıntı ise, TalkBand B5 üzerine. Evan Blass tarafından Twitter'da paylaşılan görsel, Huawei'nin TalkBand B5'te de kulaklık ile saati birleştirme fikri üzerinde durduğunu gösteriyor. Bilindiği gibi ilk Band modelinden bu yana bu tasarım anlayışını benimseyen Huawei, akıllı bilekliği ile konuşturmaya TalkBand B5 ile de devam edecek gibi görünüyor. TalkBand B5'in tasarımı ise Huawei Band 2 Pro'ya bir hayli benziyor.
Ercan Uğurlu
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