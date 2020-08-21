HUAWEI Telefonlara Özel Lexar Nano Kartları Satışa Çıktı!

1996 yılından bu yana dünyanın önde gelen birçok markasının distribütörlüğünü başarı ile yürüten Multimedya Bilgisayar, markalarının arasına Lexar ile bir yenisini daha ekledi. Lexar markasının, Dahili ve Harici SSD, USB Bellek, Hafıza Kartları ve DRAM Belleklerinin satışını gerçekleştirecek olan Multimedya Bilgisayar; Lexar'ın Huawei Cep Telefonları için ürettiği ve Türkiye'de merakla beklenen nCard NM-Nano Hafıza Kartlarını da tüketicilerin beğenisine sundu.
Huawei tarafından lisanslanan Lexar nCARD, birçok Huawei cihazında taşıdığınız içerikleriniz için, güvenilir depolama alanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir üründür, MicroSD Card'lardan %45 daha küçük olan ultra kompakt ölçüsü ile nanoSIM kart yuvasını kullanan ürün ile 1080p Full HD ve 4K video dosyaları gibi medya dosyalarınızı kolayca kaydedip, oynatıp aktarabilirsiniz. eMMC 5.1 protokolünü kullanan ürünler 90MB/sn'ye kadar okuma ve 70MB/sn 'ye kadar yazma hızına sahiptir 65GB/128GB/256GB kapasite seçeneğine sahip ürünler 3 yıl garanti ile satışa sunuluyor.
Tüm Lexar ürünleri, Lexar Kalite Laboratuvarlarında 1100'den fazla dijital aygıt ile performans, kalite, uyumluluk ve güvenirlilik sağlamak için kapsamlı testlerden geçirilmiştir.
Lexar nCARD NM kart destekleyen HUAWEI cihazları;
- Huawei Mate 20 Serisi (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS)
- Huawei Mate 30 Serisi (Mate 30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 5G Pro, Mate 30 RS)
- Huawei P30 Serileri (P30, P30 Pro)
- Huawei P40 Serisi (P40, P40 Pro)
- Huawei Nova Serisi (Nova 7 SE, Nova 6 se, Nova 5 Pro, Nova 5z, Nova 5i Pro, Nova 5)
- Huawei Honor Serisi (Honor Play4T Pro, Honor 30 Pro Plus, Honor 30 Pro, Honor 30S, Honor 20 Lite)
- Huawei Enjoy Serisi (Enjoy 10S) ; Huawei Matepad Pro, Matepad Pro 5G ve daha fazlası
Lexar, 20 yıldan uzun bir süredir, bellek çözümlerinde güvenilir, lider bir küresel markadır. Ödüllü ürün serimiz; bellek kartları, USB flash sürücüler, kart okuyucular ve katı-hal sürücülerden (SSD) oluşur. Pek çok farklı seçenekle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak Lexar çözümünü bulmak kolaydır. Lexar ürünleri dünya çapında büyük perakende ve e-ticaret mağazalarında mevcuttur. Daha fazla bilgi veya destek için lütfen www.lexar.com'u ziyaret edin.
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