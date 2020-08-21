HUAWEI Telefonlara Özel Lexar Nano Kartları Satışa Çıktı!

1996 yılından bu yana dünyanın önde gelen birçok markasının distribütörlüğünü başarı ile yürüten Multimedya Bilgisayar, markalarının arasına Lexar ile bir yenisini daha ekledi.