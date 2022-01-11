HUAWEI WATCH FIT mini Türkiye'de Satışa Sunuldu. İşte Fiyatı ve Özellikleri

Hafif, şık ve birinci sınıf saat gövdesi her zaman rahat bir uyum için her kayışla kusursuz bir şekilde eşleşiyor. HUAWEI WATCH FIT mini'nin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretildi.
Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki HUAWEI WATCH FIT mini, ister deri kayış ister yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer saat kayışı olsun, kire ve tere karşı dayanıklı. Saat gövdesinin yüzeyi, kayışın kenarı ve kullanıcılarla temas eden yüzeyler özenle işlendi. Zarif, kavisli tasarım, giyerken rahat bir dokunuş sağlıyor.
Modaya uygun tasarım
Açık altın kare saat kasası, Buzlu Beyaz ve Kahve deri olmak üzere iki farklı renkte klasik saat kayışı ile eşleştirilerek kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor. Farklı renklerin kombinasyonu, her kullanıcı için çeşitli stil ihtiyaçlarını karşılıyor. HUAWEI WATCH FIT mini, eğlence, iş veya spor senaryolarında her zaman kullanıcının farklı moda ihtiyaçlarını karşılayabilir ve genel kıyafetin son dokunuşu olabilir.
Yalnızca modaya uygun saat kayışları seçeneğiyle birlikte gelmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcılar akıllı saati çeşitli saat yüzleri kullanarak kişiselleştirebilir. Saat yüzü mağazasında, kullanıcıların istedikleri zaman değiştirebilecekleri, farklı senaryoların moda gereksinimlerini karşılayan, bilekte zarif ve sıra dışı bir stil yaratan çeşitli stil ve temalara sahip benzersiz saat yüzleri bulunuyor.
Sağlık yönetimi uzmanı
Bir sağlık yönetimi uzmanı olarak HUAWEI WATCH FIT mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı oluyor.
Kapalı ve açık alanda koşma, bisiklete binme, ip atlama, eliptik makine, kürek çekme vb. dahil 11 profesyonel egzersiz modunun yanı sıra, fitness, top oyunları, dans, boş zaman egzersizi ve doğa sporları dahil 85 egzersiz modu var.
HUAWEI WATCH FIT mini, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme ve antrenman etkisi değerlendirmesi gibi özellikleri de destekleyerek kullanıcıların kendi antrenman verimlilikleri ile sağlık koşullarını anlamalarına yardımcı olmak için öneriler sunuyor. Kullanıcılar, HUAWEI Health uygulamasında egzersiz hedeflerine göre yağ kaybı ve dayanıklılık geliştirme gibi farklı kalp atış hızı bölgeleri ayarlayabiliyorlar. HUAWEI WATCH FIT mini, egzersizler sırasında kalp atış hızı bölgesini gerçek zamanlı izleyerek bildirim sağlıyor. Kalp atış hızı önceden ayarlanmış bölgeyi aştığında, akıllı saat otomatik olarak bir hatırlatıcı gönderir. Her kalp atış hızı bölgesinin kendi antrenman etkisi vardır ve kullanıcılar antrenman durumlarını hedeflerine göre ayarlayabilir.
Uzun ömürlü pil
HUAWEI WATCH FIT mini, Huawei giyilebilir cihazlar ailesinin uzun pil ömrü özelliklerini devralarak gün boyu kesintisiz ve kapsamlı sağlık yönetimi sağlıyor. Ayrıca adet döngüsü hatırlatıcılarını destekleyerek kullanıcıların kendi sağlık durumlarını anlamalarına yardımcı oluyor. Tipik kullanımda 14 günlük pil ömrünü ve yoğun kullanımda 10 günlük pil ömrünü destekliyor. Ultra uzun pil ömrü, kullanıcıların akıllı saati tüm gün, hatta uyurken bile takmalarına olanak tanıyor. Bunun da ötesinde, HUAWEI WATCH FIT mini, Huawei'nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Beş dakikalık şarj, akıllı saati iki günlük tipik kullanım boyunca yetecek pil ömrüne kavuşturuyor ve kullanıcılara egzersiz yaparken, toplantı yaparken ve uyurken bağlantılı bir deneyim sunuyor.
HUAWEI WATCH FIT mini, yüksek tanımlı ve net görüntü efektleri sağlamak için doğru renklere sahip 1,47 inç esnek AMOLED ekrana sahip. AMOLED ekran yalnızca renk gamı bakımından LCD ekrandan daha geniş değil, aynı zamanda daha hafif ve daha ince. Bu nedenle daha dolgun renk, daha güçlü kontrast ve daha renkli ekran efektleri elde ederek kullanıcılara en üst düzeyde görsel deneyim sunuyor.
HUAWEI WATCH FIT mini, vade farksız 4 taksit imkanıyla 1.199 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.
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