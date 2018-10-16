Huawei Watch GT ve Band 3 Pro Tanıtıldı!

Huawei'in sürprizleri sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. Şirketin yeni akıllı saati Watch GT, yanında "küçük kardeşi" ile birlikte geldi!

Huawei Watch GT ve Band 3 Pro Tanıtıldı!

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