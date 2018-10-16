Huawei Watch GT ve Band 3 Pro Tanıtıldı!
Huawei'in sürprizleri sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. Şirketin yeni akıllı saati Watch GT, yanında "küçük kardeşi" ile birlikte geldi!
Huawei, Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X telefonlarını tanıttığı etkinlikte, sadece telefonla sınırlı kalmayıp bir akıllı saat ve bir de fitness takipçisini sahneye çıkarttı.
Huawei Watch GT, şaşırtıcı bir şekilde, Google'ın Wear OS işletim sistemi yerine Huawei'in kendi işletim sistemini kullanıyor. Spoert ve Classic olmak üzere iki farklı modele sahip olan Watch GT, 1.39 nç'lik AMOLED ekranla geliyor. 420 gram ağırlığındaki saat, 420mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Huawei'in söylediğine göre bu saat, sadece saat olarak kullanırsanız 30 gün boyunca gerekli gücü sağlıyor.
Saatte dahili GPS de bulunuyor. Suya dayanıklı olarak geliştirilen Watch GT, modeline göre 199 ve 249 Euro'luk fiyat etiketleriyle raflarda olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi ucuz olan, Sport modeli olacak.
Huawei Band 3 Pro
Huawei, Band serisi fitness takipçileriyle zaten haklı bir üne sahip. Şimdi de karşımızda Band 3 Pro duruyor. Gelişmiş GPS özelliğine sahip olan Band 3 Pro, yine Huawei'in açıklamalarına göre, önceki cihazlara göre çok daha kesin sonuçlara ulaşabiliyor.
22 saatlik pil ömrü sunan Band 3 Pro, Ekim ayı sonunda raflarda olacak.
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