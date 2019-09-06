Huawei, Yeni İşlemcisi Kirin 990'ı Duyurdu!

Huawei, beklenen Mate 30 Pro gibi amiral gemisi telefonlarda kullanacağı yeni nesil işlemcisini tanıttı!

Huawei, Yeni İşlemcisi Kirin 990'ı Duyurdu!

Huawei yeni nesil mobil yonga seti Kirin 990'ı duyurdu. Bu işlemcinin Huawei Mate 30 Pro ve Huawei P40 gibi beklenen cihazlarda kullanılması bekleniyor.

Yeni işlemci, yoğun işlemlerde pil ömrünü uzatacak bir dizi verimlilik geliştirmesiyle geliyor. Huawei'ye göre işlemci, tek çekirdekli işlemlerde bir önceki nesle göre yüzde 10, çoklu çekirdekte ise yüzde 9 daha hızlı. 16 çekirdekli Mali G76 GPU ile gelen işlemci, Huawei'nin iddiasına göre rakiplerinden daha iyi bir grafik performansı sunuyor.

Kirin 990'ın en önemli özelliği, henüz rakiplerde rastlanmayan 5G bağlantı yeteneğine sahip olması. 5G özelliği yongaya dahil edildiğinden, cihazda daha az yer kaplıyor.

Kirin 980, 7 nanometrelik bir yonga olduğundan piyasadaki en küçük yonga setlerinden bir tanesi. Huawei, yeni işlemciyi hangi telefonlarda kullanacağını henüz açıklamadı.

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