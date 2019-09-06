Huawei, Yeni Kulaklığı FreeBuds 3'ü Tanıttı

Huawei, yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 3'ü Berlin'deki IFA 2019'da tanıttı; Apple AirPods'a meydan okudu!

Huawei, Yeni Kulaklığı FreeBuds 3'ü Tanıttı

Huawei, yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 3'ü IFA 2019'da tanıttı.

Apple AirPods ve Galaxy Buds gibi kulaklıklarla rekabet etmeyi amaçlayan FreeBuds 3, aktif gürültü iptal teknolojisi ile etrafınızdaki sesleri engelliyor. Görünüm olarak Apple'ın AirPods'una benzeyen kulaklıklar, kulağınıza rahat bir biçimde yerleşse de, egzersiz sırasında kulağınızdan düşebilir.

FreeBuds 3, kulaklığı şarj etmenizi sağlayan bir dairesel şarj kutusuyla birlikte geliyor. Telefona Bluetooth ile bağlanan kulaklık, Huawei'ye göre dört saatlik sürekli dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu, dinleme süresine 20 saat ekliyor. Koruyucu kutunun kendisinde de kablosuz şarj özelliği bulunuyor, ancak dilerseniz alt taraftaki USB-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz.

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