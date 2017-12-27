Huawei Yeni MateBook'u Duyurdu

Huawei, 8'inci nesil Intel işlemcili yeni MateBook D dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Huawei yeni MateBook'u duyurdu

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