Huawei'den Çok Büyük Bir Adım

Çinli telefon devi Huawei, ABD'lilerin de cebine girebilmek için en büyük hamlesini yapmak üzere...

Huawei ABD piyasasına girmek için kararlı...

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