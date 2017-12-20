Huawei'den Çok Büyük Bir Adım
Çinli telefon devi Huawei, ABD'lilerin de cebine girebilmek için en büyük hamlesini yapmak üzere...
Bir firma yöneticisinin Associated Press'e söylediğine göre Çinli telefon üreticisi Huawei, önümüzdeki yıl bir operatörü aracılığı ile, ABD'de ilk kez kontratlı satışlara başlayacak.
Huawei Technologies'in tüketici işi başkanı Richard Yu'nun haber ajansına söylediğine göre üst seviye Mate 10, operatör aracılığı ile ABD'ye giriş yapan ve kontratlı olarak satılacak ilk Huawei telefon olacak ancak yönetici, hangi operatörün telefonu satacağı veya fiyatının ne olacağı konusunda konuşmayı şimdilik reddediyor. Yu, detayları önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyuracağını sözlerine ekliyor.
Huawei, Asya ve Avrupa'da özellikle ağ ekipmanları ile tanınıyor ancak son birkaç yıl içerisinde akılı telefon satışlarında ciddi bir artış söz konusu. Firma henüz ABD'de büyük bir başlangıca ulaşabilmiş değil ve bunun sebeplerinin arasında markanın tanınmıyor olması ve Apple ile Samsung'un temel olarak ABD piyasasına sahip olmaları bulunuyor.
Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan firma, ABD'de oldukça küçük bir varlığa sahip ve bu varlık temel olarak 2014 yılından beri internet üzerinden yapılan telefon satışlarından kaynaklanıyor. Ayrıca firma, bu yılın daha erken dönemlerinde üst seviye Mate 9 telefonunu Amazon ve Best Buy gibi siteler aracılığı ile de satmaya başlamıştı.
IDC'nin tahminlerine göre Huawei bu yıl ya da önümüzdeki yıl Apple'ın önüne geçerek Dünya'nın en büyük ikinci telefon üreticisi olacak...
Levent Öztürk
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