Huawei'lere Rus İşletim Sistemi Geliyor
Huawei, Rus işletim sistemi Aurora'yı 360 bin cihazına yükleme konusunda anlaştı. Peki, şimdi ne olacak?
- Ercan Uğurlu
Huawei, bu sene çok manşet oldu, hamleleriyle manşetlerde kalmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bir süredir üzerinde çalıştığı işletim sistemine ABD ile yaşadığı sıkıntılar sebebiyle hız veren, akabinde de HarmonyOS olarak tanıtan Huawei, şimdi de oltayı Rus işletim sistemine atmış gibi görünüyor.
Huawei, Rus işletim sistemi Aurora'yı gelecek yıl içinde tam 360 bin tabletine kurma planları içinde. Çin ve Rus hükümeti bu konuda pilot bir proje dahilinde anlaşmış. Rusya'da yapılacak olan nüfus sayımı için Huawei'nin 360 bin tabletine Rus işletim sistemi kurulacak. Ancak bu muhtemelen iki ülke arasında yalnızca atılmış ilk adım gibi duruyor.
Zira Rus işletim sistemi Aurora şu an etkin biçimde kullanılmıyor. Bunu daha geniş ölçekte kullanıma sunmayı planlayan Rusya, şimdilik 2020 için Huawei ile anlaşmış. Sonrasını zaman gösterecek...
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