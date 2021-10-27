Hubble Uzay Teleskobunda Sorun Çıktı, Teleskop Güvenli Moda Geçirildi!

Hubble Uzay Teleskobu, son yıllarda epey yaşlanmış görünüyor. Bir dizi sorunun en sonuncusu, teleskobun kapanmasına neden oldu. NASA, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Hubble'ın bilim araçları, dahili uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları yaşadıktan sonra Pazartesi günü güvenli moda geçti. Ekip konuyu araştırırken bilim gözlemleri geçici olarak askıya alındı. Cihazların iyi durumda olduğu rapor ediliyor" dedi.
Güvenli mod, teleskobu sabit tutmak ve ekibin teknik sorunlar üzerinde çalışırken güneş panellerinden güç almasına izin vermek için tasarlanmış bir operasyon modu. Hubble Uzay Teleskobu bu yılın başlarında, NASA onu yedek donanıma geçirmek için çalışırken bir ay boyunca güvenli modda kalmasına neden olan büyük bir teknik sorun yaşadı. Düzeltme işe yaradı ve Hubble tekrar çalışmaya başladı. Ancak bunlar, teleskobun otuz yıllık olduğu ve artık eskimeye başladığı gerçeğini değiştirmiyor.
Hubble, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak bir projesi. Hatalara rağmen, teleskop hizmete geri dönme konusunda oldukça esnek olduğunu kanıtladı. NASA, daha güçlü, yeni nesil James Webb Uzay Teleskobunu aralık ayında uzaya göndermeyi planlıyor. Buna rağmen, Hubble'ın sonuna kadar çalışmaya devam etmesi isteniyor.
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