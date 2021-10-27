Hubble Uzay Teleskobunda Sorun Çıktı, Teleskop Güvenli Moda Geçirildi!

Hubble Uzay Teleskobunda yaşanan bir sorun nedeniyle gözlemler durdu, teleskop güvenli moda geçirildi...

Hubble Uzay Teleskobunda Yine Sorun Çıktı!

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